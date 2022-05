Il giovane termolese con precedenti penali per droga che era stato arrestato lo scorso 8 aprile per essere stato trovato con circa 10 grammi di cocaina durante una perquisizione personale da parte dei Carabinieri, è stato assolto oggi nel processo per direttissima che si è svolto al tribunale di Larino.

In particolare l’imputato è stato assolto dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché la quantità di droga è stata considerata a uso personale mentre il materiale ritrovato nell’abitazione del giovane non è stato considerato utile ai fini dello spaccio.

Al tempo stesso il ragazzo mentre è stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. La difesa del giovane è stata curata dal penalista termolese Pino Sciarretta che aveva ottenuto per lui il rito abbreviato.