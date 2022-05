Armonie di territori: incontro sulla nuova Pac e le prospettive per i giovani agricoltori

Le nuove opportunità dell’agricoltura e le esperienze di successo nel settore primario dell’economia sono gli ingredienti del secondo appuntamento del Roadshow “Armonie di Territori” della Rete Rurale Nazionale.

Venerdì 27 maggio dalle 16.30 nell’Auditorium “A. Giovannitti”- Ex Gil con i rappresentanti della Rete Rurale e delle Istituzioni locali si potranno approfondire tutti i temi legati alla nuova PAC (Politica Agricola Comune) e alle prospettive per i giovani imprenditori. Sarà una giornata ricca di incontri dedicata al Molise che ci aiuterà a conoscere tutto il potenziale del suo settore agricolo.

Ad aprire la giornata sarà Simona Angelini, Autorità di Gestione RRN che cederà la parola a Donato Toma, Presidente della Regione Molise, e a Nicola Cavaliere, Assessore alle Politiche Agricole della Regione Molise. A chiudere la prima parte dell’appuntamento sarà Elena Sorrentino, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise.

La tavola rotonda “In ascolto dei territori” sarà introdotta da Paola Lionetti, Responsabile trasferimento di conoscenze e coordinatore comunicazione RRN, e subito dopo si entrerà nel vivo del tema de “La nuova PAC e le prospettive per i giovani agricoltori” con Massimo Pillarella, Autorità di Gestione PSR Molise 2014/2020, Pierluigi Milone, Coordinatore Assistenza Tecnica PSR Molise 2014/2020 e Daniele Ciarlariello, Coordinatore Assistenza Tecnica PSR Molise 2014/2020.

Alle 18, nell’ambito di “Rural4University: nuovi approcci per lo studio dello sviluppo rurale” interverranno Angelo Belliggiano, docente di economia ed estimo rurale dell’Università degli Studi del Molise, e Mimmo Cimmino, studente del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie dell’Università degli Studi del Molise. Alle 18.30, con Maurizio Desiderio, dell’Azienda Agricola Desiderio, si approfondiranno le opportunità del mercato biologico nel Molise con modelli organizzativi e strategie di impresa.

Per parlare di musica e contaminazioni culturali salirà sul palco Nicolò Squeo, del Conservatorio L. Perosi di Campobasso. A seguire si potranno conoscere attraverso la viva voce dei protagonisti le best practice del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) del Molise. Ambasciatori dello sviluppo rurale saranno Nico Colicchio della Orominerva S.r.l., Gioia Neri dell’Azienda Agricola Costantini, e Alessandro Ruscitto dell’Azienda Agricola Alessandro Ruscitto. Le conclusioni saranno affidate come di consueto a Paolo Ammassari, Dirigente DISR 2 Programmazione dello Sviluppo rurale, RRN.

Durante l’evento la Rete Rurale presenterà il nuovo contest artistico dedicato agli street artist “RurArt Gallery: un ritratto dell’agricoltura italiana che cambia”. Si tratta di un lavoro di ricerca attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea che mira a raccontare le innovazioni del settore. A conclusione della giornata ci sarà l’esibizione dei giovani musicisti che hanno partecipato al concorso nazionale “Lo sviluppo rurale in musica”: protagonisti della 2ª tappa i talenti del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

Per partecipare gratuitamente all’evento ci si deve registrare al seguente link.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Tutti gli appuntamenti del

Roadshow potranno essere seguiti anche online attraverso la diretta streaming sulla

pagina Facebook della Rete Rurale Nazionale.