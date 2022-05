“La decisione di rimettere la delega all’ambiente al Sindaco di Campomarino non ha nulla a che vedere con le polemiche che hanno generato la gestione della raccolta rifiuti sui post ironici diffusi su Facebook da qualcuno, e non sono certo collegate alla giornata del 1° maggio”. Antonio Saburro, assessore di Campomarino che ha deciso di lasciare la delega all’Ambiente e alle politiche ambientali, chiarisce la sua posizione dopo la lettera di dimissioni datata 8 maggio nella quale, fra le altre cose, rimarca che “La differenziata ha raggiunto percentuali, grazie al lavoro svolto dalla Ditta Giuliani Environment, sicuramente migliorabili ma interessanti, così come l’ordine e la pulizia soprattutto per la zona del lido” e ringrazia “il sig. Giovanni Giuliani per la presenza costante nel nostro Comune e per il risultato raggiunto”.

Lettera dimissioni Saburro

Saburro, nella sua replica, precisa che da appalto fatto dall’Unione dei comuni Basso Biferno (gara fatta prima dell’insediamento di questa amministrazione) non è previsto il ritiro domenicale dei rifiuti a Lido, così come non è previsto per l’intero territorio comunale. “Inoltre – aggiunge l’assessore, che ha mantenuto a delega ad altri settori come l’Urbanistica – faccio presente che in data 1° maggio (domenica) mi sono recato io stesso presso le ecoisole e le stesse alle ore 12 risultavano funzionanti ma vuote, con immondizia fuori dalle stesse”.

Dunque le dimissioni “non sono né collegate alla giornata del 1 maggio, nè ad alcuni post ironici diffusi su Facebook e nemmeno all’avvenuto cambio ditta che gestisce la raccolta differenziata per i Comuni dell’Unione Basso Biferno”.