Ancora una segnalazione di cinghiali avvistati a poca distanza dalle case a Termoli. Stavolta alla periferia sud della città, nel quartiere di Colle Macchiuzzo dove ieri sera 23 maggio un residente ha visto la propria abitazione circondata dagli ungulati.

“Erano le ore 20 circa quando ben 7 cinghiali adulti – riferisce l’uomo -, si sono presentati nella parte retrostante delle villette a schiera di via dei Frassini a Termoli”. Una scena che chiaramente intimorisce i residenti anche perché non è la prima volta che vengono avvistati dei cinghiali in quella zona della città.

Purtroppo però dal centro alle periferie, passando per il Nucleo industriale, sono sempre più frequenti gli avvistamenti di questi animali che proliferano e sono un pericolo sia per la sicurezza stradale che per l’agricoltura, col timore che presto possano diventare d’abitudine anche fra le case.

A Campobasso numerosi cittadini li hanno visiti e filmati mentre rovistavano fra i rifiuti urbani, a dimostrazione di come i cinghiali si adattino in fretta all’ambiente popolato dalle persone.

Timori che aumentano inoltre se si pensa che in Italia si sta diffondendo la peste suina che colpisce solo gli animale e non le persone ma che mette a rischio gli allevamenti di maiali.