Anche Petacciato vuole salutare Sonia Di Pinto che una manifestazione pubblica, una marcia bianca di ricordo per la 46enne uccisa la notte di Pasqua nel ristorante lussemburghese dove lavorava.

Lo farà sabato prossimo 14 maggio, in quello che sarebbe dovuto essere un giorno di gioia, il giorno del matrimonio di Sonia col suo compagno Sauro Diogenici.

“Il giorno 14 maggio – scrivono gli organizzatori su Facebook – sarebbe stato per Sonia uno dei giorni più belli della sua vita, il giorno del suo matrimonio.

Per questo giorno abbiamo deciso di organizzare per lei anche qui una marcia bianca, partiremo dal belvedere difronte la Chiesa di Santa Maria (chiesa vecchia) attraverseremo tutto il paese e arriveremo al cimitero per salutarla e portarle il bouquet da sposa.

Indosseremo magliette con la sua foto, per chi la volesse può inviare un messaggio, altrimenti basterà una maglietta bianca. Non smetteremo mai di ricordarla e portarla nel cuore”.

La marcia partirà alle 15,30 di sabato, in un evento che ricalcherà per sommi capi quanto fatto ieri da amici e colleghi della donna in Lussemburgo, dove una ‘marche blanche’ si è svolta come ultimo saluto a Sonia.