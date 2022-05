Non aprirà prima dell’autunno inoltrato il nuovo centro logistico Amazon di San Salvo in fase di costruzione da diversi mesi e ormai quasi completato. La notizia riportata nei giorni scorsi dal sito di informazione locale abruzzese Chiaro Quotidiano suona un po’ come una disdetta per i tanti che ambiscono a lavorare nell’enorme magazzino al confine con il Molise che darà lavoro a pieno regime a circa mille persone.

Da mesi infatti si attendono novità sulle assunzioni del personale che dovrà occuparsi del settore logistica e magazzino e che verrà reperito tramite agenzie interinali sul territorio. La sindaca Tiziana Magnacca, ormai prossima a lasciare la fascia tricolore a San Salvo, aveva comunicato a febbraio che nel giro di poco tempo sarebbero state annunciate le agenzie interinali designate ma tutto questo non è avvenuto anche perché nel frattempo sono cambiate le condizioni internazionali.

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha infatti rallentato anche le operazioni di completamento del grande polo logistico nella zona industriale di San Salvo e di conseguenza l’apertura slitterà rispetto all’iniziale data di settembre 2022 e probabilmente non avverrà prima di ottobre o novembre.

La conferma è arrivata da istituzioni locali proprio mentre nei giorni scorsi la Engineering 2k, contraente che si è occupato della costruzione del grosso edificio, ha postato sui social un video che mostra le ultime fasi della realizzazione del centro logistico ormai vicino a essere completo. Da poco è stata installata anche la grande insegna con la scritta e con il logo di Amazon.

Un altro dei problemi che sta affrontando la prima fase dell’avvento di Amazon al confine tra Abruzzo e Molise è il fatto che i nuovi lavoratori, o almeno gli ingegneri e i manager che sono già stati assunti tramite procedura interna del colosso internazionale dell’e-commerce, fanno fatica a trovare alloggi in affitto sia dalle parti di San Salvo e Vasto che nel vicino Molise.

Sono tanti gli annunci visibili anche sulle pagine Facebook o sui siti specializzati, di persone che hanno già firmato un contratto con Amazon ma non riescono a trovare una casa in affitto per almeno 12 mesi. Questo avviene anche a Montenero di Bisaccia e a Petacciato, paesi che sarebbero ideali per chi andrà a lavorare con Amazon a San Salvo ma cerca magari una sistemazione più economica e di maggiore tranquillità.

Un problema che somiglia molto a quello già riscontrato a Termoli e segnalato proprio da Primonumero riguardo alla grossa difficoltà di trovare affitti per tutto l’anno quando ormai il mercato si è spostato nella stragrande maggioranza verso gli affitti brevi a causa di una netta tendenza verso gli alloggi turistici.