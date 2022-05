Ancora un furto d’auto in pieno giorno a Termoli e sempre nella zona della stazione ferroviaria. A subire il furto è stata una donna che questa mattina 26 maggio poco prima dell’ora di pranzo non ha ritrovato la sua Fiat Panda Cross colore grigio pastello che era parcheggiata in viale Trieste, poco prima del cavalcavia di via Abruzzi.

“Ho lasciato l’auto attorno a mezzogiorno per fare una commissione e quando sono tornata a prenderla, attorno alle 12,40 non l’ho più ritrovata. Rubare una macchina in pieno centro in 40 minuti è una cosa incredibile. Spero che qualcuno possa aver visto qualcosa e aiuti le forze dell’ordine segnalando informazioni importanti” afferma la donna che ci tiene a effettuare una segnalazione anche per mettere in guardia gli altri automobilisti.

La vittima del furto ha presentato regolare denuncia alla Polizia nella speranza di poter ritrovare il mezzo. Purtroppo i furti d’auto come continuano a rappresentare una vera e propria piaga per Termoli e proprio nella stessa area erano già stati segnalati mezzi spariti in pieno giorno.