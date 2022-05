All’ex Romagnoli la Festa Rossoblù: “Rendiamo indimenticabile la serie C”

Una Festa Rossoblù tutta organizzata dai tifosi. Quelli della curva Nord, in particolare, che hanno seguito l’ultimo campionato nell’anello inferiore. E si auto-battezzano così: “Chill e sott”, cioè gruppi e singole persone che hanno preso posto, compattandosi, nel settore inferiore per supportare la squadra”.

Si svolgerà domani, 21 maggio, nella curva sud di quello che fu il Romagnoli, il caro vecchio Romagnoli ormai ex stadio. La festa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Campobasso e l’ingresso, gratuito, sarà consentito solo ed esclusivamente da via Albino per permettere lo svolgimento dell’evento rispettando le norme anti Covid-19 ed evitando grandi assembramenti; l’uscita invece sarà su via Trivisonno.

A partire dalle 16 ci saranno diverse attività dedicate ai più piccoli: sarà allestita un’area giochi in erba sintetica dove verranno effettuate attività ludico motorie, legate al calcio. Laboratori di pittura con materiale da riciclo, in cui i bambini potranno dar sfogo a tutta la loro creatività e immaginazione dando vita ad una performance artistica dove tecnica, uso del colore e differenti materiali serviranno a descrivere e immaginare il loro legame con la squadra rossoblù.

Mentre un’ampia area sarà dedicata al food & beverage con l’allestimento di quattro postazioni bar Walk on Wine, Forst, Birra del Contado e Bar L’Incontro oltre a un’area pizzeria That’s amore. Ci sarà anche della buona musica, a partire dalle 18 un dj set scandirà la festa.

L’intero ricavato della giornata sarà destinato alle attività che la Curva organizzerà per la prossima stagione calcistica. “Per questo motivo – spieghiamo gli organizzatori – crediamo in una partecipazione corale e sentita dei tifosi rossoblù che in questo modo potranno dare un piccolo ma significativo contributo per rendere ancora più colorato e indimenticabile il prossimo anno di serie C”.

La curva Nord Michele Scorrano ha finalmente rivissuto momenti e sensazioni sopite da troppo tempo. “Il grande entusiasmo vissuto in questo campionato rappresenta il forte senso di appartenenza e aggregazione sociale che tutti noi campobassani e molisani abbiamo per questa squadra. Per questo motivo, abbiamo deciso di organizzare una giornata per festeggiare la passata stagione calcistica con uno sguardo ad un futuro che, siamo certi, ci regalerà nuove soddisfazioni. Mai come in quest’ultimo anno abbiamo visto allo stadio bambini ed adolescenti emozionarsi e tifare la squadra della propria città con grande passione; consapevoli della forte valenza educativa che lo sport, ed in particolare il calcio, hanno per i più piccoli una parte delle attività della giornata sono state pensate ed organizzate per loro”.