All’Alfano di Termoli il terzo posto assoluto nel campionato nazionale giovanile di debate

Ad appena una settimana di distanza dalla lusinghiera prestazione ottenuta nella 5° edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate, dove è giunta alle semifinali, la squadra di debate dell’IISS Alfano, composta dagli studenti Simona Angelucci e Sophia Valente (5B LC), Giulia D’Angelo e Francesco Grisolia (4A LC) e Chiara Caserta (3A LC) e dai coach Valeria Cataldo e Mario Mascilongo, ha riconfermato il proprio valore al termine del secondo Campionato nazionale giovanile di debate, che ha preso il via nello scorso mese di ottobre con la partecipazione di 80 squadre provenienti da tutta Italia.

Si è svolto infatti domenica 8 maggio in modalità a distanza il girone finale del Campionato, al quale hanno preso parte le 8 squadre meglio classificate, e al termine del quale Molon labè, la squadra dell’Alfano di Termoli, ha riconfermato il terzo posto che già occupava al termine del girone eliminatorio.

Gli studenti, i docenti e la Dirigente dell’IISS Alfano Concetta Rita Niro, che hanno potuto seguire in diretta streaming i dibattiti del girone finale, si sono complimentati con gli studenti per le grandi capacità comunicative, per la intensa preparazione con cui hanno affrontato la prova e per il significativo risultato raggiunto.