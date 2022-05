Tutto pronto al comprensivo ‘Brigida’ per la settimana dedicata all’accoglienza dei partner del progetto Erasmus+ su tematiche ambientali: ‘Nature can live without human but human cannot live after no nature’.

Da lunedì 9 maggio e per un’intera settimana nei tre plessi dell’Istituto (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) si parlerà di cambiamento climatico, inquinamento e sostenibilità ambientale con una delegazione di docenti provenienti da Turchia, Lituania e Ungheria.

Obiettivo dello scambio: sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente attraverso la condivisione di buone pratiche educative da mettere in pratica nel contesto reale dell’insegnamento.