Conosce bene la città che lo ha ‘adottato’ da ragazzo e in cui tornerà mercoledì 11 alle ore 10: tutto pronto al liceo Classico di Campobasso per la visita del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Rossano Sasso, che ha conseguito la maturità classica proprio al “M. Pagano” nell’anno scolastico 93/94.

Il parlamentare, eletto con la Lega di Salvini in Puglia (e fondatore del movimento in quella regione), sarà ricevuto nell’auditorium del liceo di via Scardocchia, nel quartiere Vazzieri, la prossima settimana.

“Sasso incontrerà i suoi ex docenti e gli attuali alunni – come fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa – con i quali si intratterrà per circa un’ora, dedicandosi in seguito ad ulteriori impegni istituzionali nella città e nella regione”.

Insegnante, classe 1975, è stato eletto deputato nel 2018 e nominato sottosegretario dal governo Draghi a febbraio dell’anno scorso. Ex sindacalista Ugl, la sua attività politica è stata più volte al centro di polemiche come quando, nel 2018, organizzò ronde e un flash mob dopo l’arresto di un marocchino accusato di violenza sessuale ai danni di una 17enne. Non si è mai scusato per le sue offese all’uomo neppure dopo l’assoluzione del tribunale di Taranto. Mentre si è scusato per la citazione errata su Dante Alighieri e ha respinto al mittente le accuse di conflitto di interesse della moglie, titolare di uno studio legale e di una associazione che promuove ricorsi contro il Miur, ente che il sottosegretario rappresenta.