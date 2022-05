Ai domiciliari l’anziano che ha aggredito il nipote col coltello. Ascoltati testimoni oculari

Dopo aver trascorso due giorni nel carcere di Isernia, è stato trasferito questa mattina – 24 maggio – agli arresti domiciliari l’uomo che ha accoltellato il nipote al culmine di una lite e finito in manette nella notte tra sabato e domenica scorsi. A decidere la misura cautelare è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia che, al tempo stesso, ha disposto per il 70enne l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, dispositivo che consentirà di controllare i suoi spostamenti.

Le cause che hanno indotto l’anziano ad accoltellare il nipote sono al vaglio degli inquirenti, i quali stanno esaminando gli elementi raccolti finora dai Carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Gli uomini dell’Arma hanno ascoltato anche alcuni familiari e i testimoni oculari della vicenda per chiarire i motivi del diverbio scoppiato tra i due e finito con l’aggressione del 40enne, colpito sulla coscia dallo zio con un coltello. Tutto è avvenuto sabato sera a Pescopennataro, piccolo centro dell’Alto Molise.

Gli investigatori stanno cercando di capire perchè il 70enne avesse in casa anche una pistola di piccolo calibro (illegalmente detenuta, come accertato dai Carabinieri), oltre che a un machete e al coltello da cucina ritrovati al termine della perquisizione domiciliare effettuata nella sua abitazione dopo l’accoltellamento che avrebbe potuto provocare la morte del 40enne.

Quella notte il 70enne, che dopo l’aggressione col coltello era rientrato a casa dove è stato raggiunto dai militari dell’Arma, è stato sottoposto al Tso all’ospedale di Isernia. Poi è stato portato in carcere, che oggi ha lasciato. Ora è ai domiciliari.