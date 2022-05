Addio a don Antonio Antenucci, parroco di Guardialfiera. Il cordoglio di sindaco e Diocesi

Non ce l’ha fatta don Antonio Antenucci, parroco di Guardialfiera, morto oggi all’età di 77 anni. Da qualche mese il sacerdote – la cui famiglia è originaria proprio di Guardialfiera – non officiava più a causa delle sue condizioni di salute ed era sostituito da Don Fernando. Oggi, all’hospice di Larino dove era ricoverato dalla fine del 2021, don Antonio è spirato.

La Diocesi di Termoli-Larino in una nota esprime il suo cordoglio per una scomparsa che addolora tutta la comunità .

“Il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio, ai familiari e a tutta la comunità diocesana annunciano la morte e il ritorno alla Casa del Padre di don Antonio Antenucci, parroco di Guardialfiera, avvenuta oggi lunedì 16 maggio all’HospicE ‘Madre Teresa di Calcutta’ di Larino.

In comunione di preghiera e con gratitudine per il dono della sua esistenza e del suo ministero al servizio della chiesa universale, lo affidano all’abbraccio amorevole e misericordioso del Signore Gesù Cristo, Risurrezione e Vita”.

Il sindaco Vincenzo Tozzi ha fatto sapere che “Guardialfiera si stringe attorno a tutti i familiari e ringrazia don Antonio per quanto fatto per noi tutti e per tutto quello che ha dato alla nostra comunità”.

I funerali di don Antonio saranno celebrati a Guardialfiera martedì 17 maggio, alle 16, nella chiesa di Santa Maria Assunta.