Accoltella il nipote al culmine di una lite, 75enne trasferito in carcere

In tarda notte è stato trasferito in carcere l’uomo di 75 anni che ieri sera ha accoltellato il nipote a Pescopennataro, paese di poco più di 200 anime in Alto Molise. La posizione dell’anziano, portato all’ospedale Veneziale di Isernia per un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) e ricoverato inizialmente nel reparto di Psichiatria, è al vaglio dell’autorità giudiziaria che sta valutando gli elementi e le prime testimonianze raccolte dai Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma stanno ricostruendo cosa sia successo nei minuti antecedenti l’aggressione, i motivi che hanno spinto il 75enne ad aggredire il nipote 40enne e se c’erano delle vecchie ruggini, dei dissapori che possano aver scatenato la violenza del pensionato.

La lite sarebbe potuta finire in tragedia: secondo le ricostruzioni, la vittima dell’aggressione è stato colpito all’altezza dell’inguine, nella parte alta della coscia. Per pochi centimetri il coltello non ha ireciso la vena safena, la più lunga del corpo umano. Il 40enne, soccorso dal personale sanitario subito dopo l’accoltellamento, sta meglio e non è in pericolo di vita.

Lo zio invece potrebbe essere accusato nelle prossime ore di tentato omicidio: l’autorità giudiziaria sta valutando gli elementi probatori raccolti a suo carico. Attualmente, stando a quanto si apprende, si trova nel carcere di Isernia.