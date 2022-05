A 50 anni dalla laurea, insigniti i medici del Molise

Questa mattina si è svolta l’assemblea ordinaria dei medici e degli odontoiatri. Per l’occasione sono stati premiati alcuni medici della provincia di Campobasso che hanno raggiunto i 50 anni di laurea. Ecco i nomi degli insigniti dall’ordine di categoria.

Camposarcuno Giuliano: Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Medico condotto e Medico di Medicina Generale a Busso, attualmente Libera Professionista

Del Torto Giuseppe Antonio: Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, gia’ assistente chirurgo presso i nosocomi di Ravenna, Macerata e Larino. In seguito responsabile del Sert a Larino ed ancora responsabile del servizio di Protesi e riabilitazione del distretto di Termoli.

Flocco Vincenzo: Medico condotto per vocazione e non per ripiego, come lui stesso ama definirsi. Specialista in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio , attualmente Libera Professionista

Mescia Paolo: Specialista in Chirurgia ed Endoscopia dell’App.Digerente, già Primario del reparto di Gastroenterolgia dell’Ospedale Cardarelli, attualmente Libera Professionista

Miceli Salvatore: Specialista in Ortopedia e Traumatologia, già Aiuto ortopedico c/o Cardarelli di Campobasso in seguito Consulente Ortopedico presso Inail del capoluogo.

Montecarlo Raffaele: Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, già Condotto e Uff. sanitario, Medico di Medicina Generale in Trivento e Direttore dello stesso Distretto.

Sanzo’ Tommaso: Specialista in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio, gia’ Primario di Medicina Interna presso Ospedale Cardarelli CB, attualmente Libera Professionista

Scalella Giovanni: Specialista in Nefrologia Medica, Già assistente presso l’Ospedale Termoli, Spec. In laserterapia, già Medico di Medicina Generale in Torella del Sannio

Termite Alessandro: Specialista Ortopedia e Traumatologia, dapprima assistente presso il Vietri di Larino e poi aiuto presso il reparto di Ortopedia del S.Timoteo di Termoli. In seguito consulente Ortopedico presso le sedi INAIL di Campobasso e Termoli.