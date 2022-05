bollettino_08-09.05.2022

392 CONTAGI MA 502 GUARIGIONI

Scende il numero degli attualmente positivi, ora a 9.340, perchè negli ultimi due giorni (8 e 9 maggio) i nuovi contagi accertati sono stati 392 ma i guariti sono stati oltre 500. Le nuove diagnosi si concentrano soprattutto a Campobasso (+70) e Isernia (+39). Segue Ururi (+34) e Termoli (+29). Le guarigioni riguardano invece in particolare cittadini del capoluogo (172 guarigioni) e Termoli (51 casi di negativizzazioni).

3 RICOVERI E 2 DIMISSIONI

+1 in ospedale negli ultimi due giorni perchè a 3 nuovi ingressi sono corrisposte 2 uscite per dimissioni. In particolare sono entrati in Malattie Infettive pazienti di Campobasso e Isernia e una persona di Colletorto è stata ricoverata nell’Anziano Fragile. Contestualmente due persone, di Campobasso e Monteroduni, sono state dimesse perchè clinicamente guarite dal reparto di Infettive.

Al momento pertanto sono 14 i pazienti assistiti in Malattie Infettive, 10 quelli in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva, per un totale di 26 degenti Covid al Cardarelli.

VERSO LE 2MILA QUARTE DOSI

Ad un passo il ‘traguardo’ delle 2mila quarte dosi, le uniche che registrano un incremento maggiore delle altre. Si tratta però di un dato ‘misero’ a fronte del tempo intercorso da quando i secondi booster sono stati estesi a una platea molto più grande di persone (comprensive di over 80, fragili e anziani in strutture residenziali).

In particolare in Molise sono stati somministrati complessivamente 690.960 vaccini: 250.945 sono prime dosi, 242.343 sono seconde dosi, 195.685 sono terze dosi e appunto 1.987 sono quarte dosi.