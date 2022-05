Ieri in Molise 340 contagi e 322 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 2 ricoveri e 2 dimissioni

bollettino 4 maggio

SI ‘SVUOTA’ MALATTIE INFETTIVE: 3 DECESSI E 6 DIMISSIONI

3 decessi, di cui uno avvenuto il 30 aprile ma riportato solo oggi nel bollettino Asrem, nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta di un uomo di Campobasso di 90 anni, e ancora di una donna di 83 anni di Tavenna e di una di 84 anni di Castel San Vincenzo.

Ma il reparto cala a 17 degenti assistiti anche perchè nelle ultime 24 ore ci sono state ben 6 dimissioni. Sono potuti tornare a casa pazienti di Campobasso, Civitanova del Sannio, Ferrazzano, Montenero di Bisaccia e Roccavivara.

Oggi non ci sono stati nuovi ingressi Covid al Cardarelli pertanto la situazione è di 31 pazienti positivi ricoverati: 17 sono in Malattie Infettive, 12 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva. Di questi 31, 9 non risultano vaccinati, 3 hanno fatto la seconda dose (o la dose unica) e 19 hanno anche il booster o terza dose.

POSITIVI DI NUOVO SOPRA 9MILA: OGGI 344 CASI E 200 GUARIGIONI

Risalgono di un centinaio di unità gli attualmente positivi in Molise e tornano sopra quota 9mila (9.068 la cifra esatta). Questo perchè nelle ultime 24 ore ci sono stati 344 nuovi casi di contagio (di cui 73 nel capoluogo di regione) e di contro 200 casi di guarigione (di cui 49 a Campobasso, 39 a Campomarino e 33 a Termoli).

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 47.039 casi di contagio per un tasso di positività del 14%. I decessi sono stati 152 e nelle ultime 24 ore sono stati42 i positivi a fare ingresso in un reparto di rianimazione (ieri erano stati 45). Il totale dei ricoverati in area critica cresce rispetto a ieri di 5 unità mentre nei reparti ordinari sono 81 in meno.

MASCHERINE SUL LUOGO DI LAVORO OBBLIGATORIE FINO A METÀ GIUGNO

Le mascherine restano obbligatorie sul lavoro, sia al chiuso sia all’aperto, fino al 15 giugno, come confermato dal vertice tra governo, sindacati e imprese tenutosi oggi 4 maggio sulla proroga del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro stilato nell’aprile 2021. L’obbligo sarà valido per i lavoratori solo nel settore privato (tra cui baristi, ristoratori, commercianti) e “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro”, tranne dunque quanto l’attività lavorativa si svolge in modo individuale. Il protocollo riguarda il settore privato, mentre per quello pubblico si dovrà far riferimento alla circolare del Ministero della Pubblica amministrazione.