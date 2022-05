31 maggio – Stabile la situazione in ospedale, 100 nuovi casi: i positivi attuali sono 4.150

Ieri in Molise 53 contagi e 0 guarigioni. In ospedale un decesso e 4 trasferimenti di reparto (da Anziano Fragile a Malattie Infettive)

Resta stabile la situazione al Cardarelli di Campobasso, dove il totale dei degenti ricoverati in area covid è pari a 13, un numero così distribuito: 3 in Terapia intensiva, 2 in Anziano fragile covid e 8 in Malattie infettive, dove ieri ci sono stati diversi trasferimenti di reparto. Nessuno dei ricoverati ha la quarta dose di vaccino anti Sars Cov 2. Oggi non si registrano decessi nella nostra regione.

Il numero dei nuovi casi di positività accertati da 539 tamponi refertati nel laboratorio di biologia molecolare e 268 est antigenici di farmacia è di 105, con numeri in forte discesa anche nei centri più popolosi come Campobasso (oggi sono 21), Isernia (11) e Termoli (16 casi). Il numero dei guariti odierni è di 33.

Sono 4.143 gli attuali positivi in Molise.

bollettino_31052022