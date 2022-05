3 nuovi ricoveri ma netto calo dei positivi: oggi quasi mille guariti

Il bollettino del 10 maggio 2022

29 RICOVERATI CON COVID AL CARDARELLI

Giornata segnata da 3 ricoveri covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso. In malattie infettive è stato ricoverato un paziente di Campobasso mentre due ingressi si segnalano in anziano fragile, relativi a persone di Petacciato e Larino. Oggi nessun dimesso. Il totale delle persone ricoverate con il virus Sars-Cov-2 all’ospedale di Campobasso sale a 29, di cui 2 in terapia intensiva, 15 in malattie infettive e due in anziano fragile.

CALANO I POSITIVI

Scende il numero delle persone attualmente positive che sono adesso 8.725 per effetto dei 302 nuovi casi e 917 guarigioni. Le nuove positività sono emerse da 38 tamponi molecolari su una totale di 455 refertati dalla Arsem (tasso di positività dell’8,3%) e 264 test antigenici.

I DATI NAZIONALI

In Italia scendono sia i ricoveri nei reparti ordinari (-156) che quelli in terapia intensiva (-5). oggi sono stati registrati 158 decessi oltre a 56.015 contagi su 371.221 tamponi per un tasso di positività del 15,1%