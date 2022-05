3 milioni per il turismo, a breve spot Rai sul Molise: “La nostra svolta culturale”

Sette milioni e mezzo investiti in cinque anni, tre soltanto per il prossimo biennio. L’era Toma non si può dire che non abbia dato nuovo impulso, e soprattutto risorse ovvero soldi, al turismo della Regione Molise. L’ormai noto slogan ‘Turismo è cultura’ “è stata una scelta felice che è andata di pari passo con il ripristino dell’assessorato al turismo da noi fortemente voluto” rivendica il presidente.

L’occasione per farlo è la presentazione del bando dedicato proprio a soggetti pubblici e privati, al Palazzo Gil, per ricevere contributi per le iniziative di natura culturale. Come detto, tre milioni di euro che saranno distribuiti tra aprile 2022-aprile 2023 per due milioni e il restante milione per maggio-dicembre 2023. Per fare un po’ la cronistoria dei recenti interventi regionali, nel 2018 le risorse furono di 616mila euro, nel 2019 di un milione e 800mila, nel 2020 due milioni, 250mila nel 2021.

“Regole certe e non più contributi a pioggia per premiare le migliori progettualità – prosegue Toma –. D’altronde, secondo il nostro punto di vista la cultura crea svolte e cambia le mentalità. Ecco, noi vogliamo costruire una cultura d’impresa sostenibile. “Ci aspettiamo progetti in risposta al bando che verrà a breve pubblicato che rivalutino le radici delle tradizioni locali per essere abbinate col turismo. Da un paio di anni l’incremento è netto, dobbiamo dar modo ai turisti di fare altro oltre che guardare le bellezze naturali”.

“Abbiamo voluto prevedere una finestra proprio per il 2023 per evitare che la nuova amministrazione regionale abbia un buco – spiega l’assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno –. Un segnale di speranza e ripartenza dopo due anni di pandemia e con questa guerra che nel cuore dell’Europa sta creando tanti problemi”.

Cotugno parla anche della legge sul turismo: “Con il presidente Toma stiamo discutendo dell’Agenzia unica per il turismo a livello regionale, abbiamo un paio di opzioni tra Fondazione Molise Cultura e l’Aast di Termoli, non vogliamo creare un nuovo carrozzone ma un’agenzia snella con costi limitati. Ci sta guidando il piano strategico del turismo con le sue azioni, tra poco arriveranno i piani esecutivi di un grande contenitore. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, anche quest’anno siamo tra le mete consigliate dal The Guardian, l’operazione di marketing sta dando i suoi frutti”.

leggi anche Stranieri innamorati della nostra terra La spinta al turismo arriva dal Guardian: “Molise regione verde e incontaminata ancora da scoprire”

Di recente il Molise ha riscosso vari attestati di stima anche alla Bit di Milano. Come quello arrivato dal ministro Garavaglia, per il quale “la Regione sta valorizzando le sue potenzialità lavorando molto bene”. L’assessore aggiunge che “lo stand è stato visitato da moltissimi stakeholder grazie a uno stand innovativo in grado di attirare turisti”.

E rientra nel solco dell’orgoglio molisano da portare come bandiera sempre il dono fatto a tutti i sindaci del Molise di cartine da distribuire agli esercizi commerciali e turistici. Mentre nei prossimi mesi sulla Rai andrà in onda uno spot tutto dedicato al Molise.

Foto d’archivio di Joe’s Blues Festival a San Martino in Pensilis