Nei primi due giorni di maggio in Molise ci sono stati 432 casi e 509 guarigioni; in ospedale 2 ricoveri e 3 dimissioni (tutti in Malattie Infettive).

bollettino 3 maggio

DECEDUTO 88ENNE IN MALATTIE INFETTIVE. ALTRO PAZIENTE IN RIANIMAZIONE

Un uomo di Colle D’Anchise è spirato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, poco dopo il suo ingresso in reparto. Nello stesso reparto è entrato nelle ultime 24 ore un degente di Monteroduni e però sono stati dimessi pazienti di Pietracupa e Rocchetta a Volturno. Purtroppo c’è stato un nuovo ingresso nella terapia intensiva covid, e riguarda una persona di Lupara.

Pertanto restano 39 i ricoverati ma così distribuiti: 25 sono in Malattie Infettive, 12 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva.

340 CASI MA 322 GUARITI

Si mantengono ancora sotto quota 9mila gli attualmente positivi in Molise. Lieve la crescita rispetto a ieri, al netto di 340 nuovi casi di contagio e di 322 guarigioni. In particolare segnaliamo 49 contagi nel capoluogo, 41 a Isernia, 22 a Termoli, 13 a Venafro e 12 a Larino. Quanto alle guarigioni, nel bollettino odierno si riportano 46 a Campobasso, 43 a Termoli, 21 a Bonefro, 19 a Isernia e 17 a Bojano. Gli attualmente positivi sono 8.927.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 62.071 nuovi casi di infezione per un tasso di positività del 15%. I morti sono stati 153 (ieri 124). I ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 366 (2 in meno di ieri), di cui 45 entrati nelle ultime 24 ore (ieri 32). Nei reparti non critici ci sono invece 9.695 pazienti, contro i 9.794 di ieri (-99).

MOLISE – IL CONFRONTO CON UN MESE FA

Un mese fa, ovvero il 3 aprile, in Molise gli attualmente positivi erano 8.403 e i ricoverati con Covid-19 complessivamente 27 (17 in Malattie Infettive, 10 in Anziano Fragile e 0 in Terapia Intensiva).