29 lettere per raccontare Acquaviva, il carteggio tra De Rubertis e il filologo Ascoli diventa un libro

Domenica 8 maggio alle 16:30 al Caffè letterario di Acquaviva Collecroce si svolgerà la presentazione del libro di Rino John Gliosca “Giovanni De Rubertis: le lettere scritte a Graziadio Isaia Ascoli”. Il primo lavoro del 61enne farmacista del piccolo paese di origine croata raccoglie le 29 lettere inviate tra il 1863 e il 1864 da Giovanni De Rubertis al filologo Graziano Isaia Ascoli.

“Devo ringraziare la dottoressa Susanna Panetta dell’Accademia dei Lincei di Roma, dove sono raccolte le lettere, per avermi permesso di avere la copia e di poter lavorare a questo libro – racconta Rino John Gliosca al suo primo lavoro di scrittura – perchè sono venuto a conoscenza di questo carteggio e ho scoperto che Graziadio, docente di filologia comparata a Milano, ha conosciuto gli slavi del Molise e così ha iniziato a scrivere lettere a De Rubertis”.

L’incontrò vedrà la partecipazione del sindaco del comune Francesco Trolio, del professor Giovanni Piccoli, docente di lettere e storico locale e dell’autore del testo, modera l’evento Ilaria Mirco, operatrice dello sportello linguistico e autrice di una tesi di laurea su Giovanni De Rubertis.

“La passione per la storia è nata anche dal primo romanzo in doppia lingua slavo/molisano di mio cugino Nicola Gliosca che mi ha incoraggiato a cimentarmi in questo lavoro”, aggiunge l’autore.