Ieri in Molise 100 contagi e 136 guarigioni. In ospedale 2 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 28.05.2022

89 CONTAGI MA 0 GUARIGIONI

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati soltanto 89 contagi, emersi però su poco più di 800 tamponi tra molecolari e antigenici. Pari a 0 invece il numero di guarigioni, che sono state tantissime invero negli ultimi giorni, il che porta il numero di attualmente positivi a poco più di 4mila unità (4.017). Dei nuovi contagi 20 sono relativi a cittadini termolesi e 9 a campobassani.

2 DIMISSIONI DA MALATTIE INFETTIVE, I RICOVERATI COVID SCENDONO A 14

Scende il numero di pazienti ospedalizzati perchè hanno contratto il virus e sviluppato la relativa malattia. Nelle ultime 24 ore una persona di Isernia e una di Colle d’Anchise sono state dimesse dal reparto di Malattie Infettive, dove ora i degenti scendono a 4. Ci sono poi 7 persone ricoverate in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia rilevati 18.255 nuovi casi di contagio per un tasso di positività sceso al 9.4%. Gli attualmente positivi sono circa 17.370 meno di ieri. I morti sono stati 66 (ieri 105) e cala ancora sia il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (-210 rispetto al giorno precedente) sia di quelli in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri).