27 maggio – 100 contagi, le guarigioni sono di più. Virus, il Molise si riallinea alla media nazionale

Ieri in Molise 162 contagi e 129 guarigioni. In ospedale un ricovero e una dimissione

bollettino del 27.05.2022

2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

Nelle ultime 24 ore in Malattie infettive al Cardarelli sono state ricoverate due persone (di Campobasso e Colle D’Anchise) e dunque i degenti assistiti in quel reparto salgono a 6. Invece dal reparto Anziano Fragile è stata dimessa una persona di Roccamandolfi e così i pazienti sono scesi a 7. Restano sempre 3 le persone ricoverate in Terapia Intensiva. Il totale dei degenti è dunque 16.

100 CONTAGI E 136 GUARIGIONI

Oggi le guarigioni superano i nuovi casi di infezione: 136 le prime e 100 i secondi. Gli attualmente positivi scendono ancora un po’ e arrivano a 3.928 in tutta la regione.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE: IL MOLISE SI RIALLINEA, SCENDONO INCIDENZA E RICOVERI ORDINARI

Continua la discesa dell’incidenza settimanale che si attesta a 261 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 375 della precedente rilevazione. Giù anche l’indice Rt che scende a 0,86 da 0,89. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in discesa le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 2,6% (dato del 26 maggio) rispetto al 3,1% di sette giorni fa (dato del 19 maggio). Scendono anche i pazienti in Area non critica che si attestano al 9% rispetto al 10,9% della scorsa settimana. Questi i dati nazionali emersi dal monitoraggio settimanale Covid curato dall’Iss.

In Molise la situazione è la seguente: l’incidenza è scesa a 281,7 rispetto al precedente valore di 482,2. Un calo deciso e che riallinea (quasi) l’incidenza molisana rispetto a quella media italiana. Calano anche i ricoveri ordinari che passano al 6,8% e pertanto sono sotto la media nazionale. Diverso il discorso per le terapie intensive: ne sono occupate solo 3 per degenti Covid-19 ma il tasso di occupazione risulta superiore al 7%, mentre la media è del 2,6%.