Ieri in Molise 61 contagi e 308 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 2 ricoveri e 2 dimissioni

bollettino del 26.05.2022

1 RICOVERO E 1 DIMISSIONE, RESTANO 15 I DEGENTI COVID

Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid: sono 15, come ieri, perchè il bollettino odierno riporta l’ingresso di un paziente anziano di Bojano e l’uscita, dallo stesso reparto per anziani, di un degente di Poggio Sannita.

162 CONTAGI E 129 GUARIGIONI, SEMPRE MENO DI 4MILA I POSITIVI

Sale di poco rispetto a ieri ma resta sotto quota 4mila il numero di attualmente positivi in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati certificati 162 nuovi casi di positività all’infezione (di cui 32 a Campobasso e 16 a Termoli) e allo stesso tempo 129 negativizzazioni di persone che avevano contratto il virus.

I DATI NAZIONALI E IL MONITORAGGIO GIMBE

Oggi in Italia registrati 20.322 contagi per un tasso di positività del 10%. I morti legati al Covid-19 sono stati 94 e i ricoveri, rispetto a ieri, sono in calo di 187 unità nei reparti ordinari e di 9 nelle terapie intensive. D’altra parte la tendenza è chiara: oggi il consueto report della Fondazione Gimbe ha certificato segni meno per quanto riguarda tutti gli indicatori dell’epidemia. I dati nazionali della settimana 18-24 maggio, rispetto alla precedente, mostrano una netta diminuzione di nuovi casi (171.737 vs 243.932, -29.6%) e una flessione dei decessi (633 vs 763, -17%). In deciso calo anche i casi attualmente positivi (811.720 vs 967.401, -16.1%), i ricoveri con sintomi (6.257 vs 7.465, -16.2%) e le terapie intensive (290 vs 337, -13.9%).

Il monitoraggio di Gimbe ha confermato il Molise come ultima regione d’Italia per la quota di popolazione cui è stata somministrata la quarta dose (solo il 5.6%).