25 maggio – Muore un ultranovantenne, 61 nuovi casi e oltre 300 guariti. Asrem spinge su quarta dose per chi rischia la malattia covid-19

Ieri in Molise 134 contagi e 216 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 2 ricoveri e 2 dimissioni

UN DECESSO SUBITO DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE – Nel reparto di Malattie infettive e tropicali del Cardarelli di Campobasso un uomo di 92 anni residente a San Felice del Molise è deceduto subito dopo il ricovero. Aveva un tampone positivo e una serie di problemi pregressi seri, anche in considerazione dell’età.

DUE NUOVI INGRESSI IN OSPEDALE E DUE DIMESSI – Per quanto riguarda le ospedalizzazioni nell’ala covid-19 di Campobasso la situazione resta stabile. Due nuovi ingressi e due dimissioni: il totale delle persone ricoverate è 15, tre delle quali in terapia intensiva. 8 i degenti che si trovano nel reparto Anziano fragile covid e 4 in malattie infettive (2 della provincia di Campobasso e 2 della provincia di Isernia).

61 NUOVI CASI DI INFEZIONE, ATTUALI POSITIVI SCENDONO – oggi i tamponi sono stati circa 720, 308 quelli refertati nel laboratorio di biologia molecolare dell’ospedale. Sono emerse complessivamente 61 positività, con i numeri più alti a Campobasso (dove i casi sono 10). Il numero dei guariti e molto più elevato, 308 (135 solo a Campobasso, 22 a Termoli). E’ un dato fa ulteriormente scendere la cifra degli attuali positivi che oggi si ferma a 3.932.

bollettino_25.05.2022

QUARTA DOSE, L’ASREM INVITA I FRAGILI A VACCINARSI

“Il Covid non fa più paura, le infezioni non fanno più paura eppure per i soggetti fragili i vaccini sono un’arma fondamentale. Mollare adesso sarebbe una pazzia. L’assenza di paura non vuol dire l’assenza di rischio”.Il direttore generale dell’Azienda sanitaria del Molise Oreste Florenzano promuove un convegno con il dipartimeno di prevenzione con l’biettivo di informare sui vaccini e sul vaccino anti covid, e comuncare in maniera scientifica l’esigenza della cosiddetta risposta immunitaria. “Psicologicamente abbiamo l’esigenza di metterci alle spalle questo periodo difficile, ma non possiamo dimenticare l’insegnamento degli ultimi due anni di pandemia: un virus invisibile può metterci sotto scacco, può bloccare il mondo. Dobbiamo essere noi a bloccare lui. Dobbiamo farlo con la quarta dose. I molisani non sottovalutino il pericolo. Non adesso che siamo in un momento cruciale”. Sabato a Campobasso in programma un convegno.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 22.438 contagi per un tasso di positività sceso al 9.4%. I morti sono stati però 137 (ieri 95). Quanto alle ospedalizzazioni, si registra tra ieri e oggi un calo di 288 unità.