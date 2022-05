24 maggio – Contagi ancora in discesa, una donna di 69 anni muore in Infettive

UN DECESSO IN MOLISE, RICOVERI OSPEDALE STABILI – Una donna di 69 anni residente a Casacalenda è deceduta nelle ultime ore nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, dove era ricoverata per il Sars Cov 2. In ospedale il numero dei ricoverati in area covid è stabile, con 2 nuovi ingressi entrambi in Anziano Fragile e 2 dimissioni dallo stesso reparto. 15 i degenti, dei quali 3 si trovano in terapia intensiva, sei in anziano fragile covid e sei in malattie infettive.

GUARITI SOPRA I NUOVI CONTAGI, ATTUALIPOSITIVI CALANO – Sono 134 i contagi odierni in Molise, 33 da tampone molecolare e 101 da test antigenico. Complessivamente i tamponi eseguiti sono stati 1500. Resta Campobasso la città che fa registrare il numero più elevato di casi (sono 36) seguita da Termoli con 16 casi e da Isernia con 13. Gli altri sono distribuiti in una trentina di comuni di entrambe le province, per ognuno dei quali in numero non superiore a 3.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei contagiati. Sono 216, 54 dei quali a Campobasso, 13 a Isernia e 17 a Termoli. Gli attuali positivi scendono a 4.180. Per 3.284 di loro la positività è stata diagnosticata con tampone antigenico in farmacia, mentre per 896 con il tampone molecolare della Asrem processato nel laboratorio di biologia molecolare dell’ospedale Cardarelli. Il numero di contagiati nella provincia di Campobasso è quasi il doppio del numero dei contagiati nella provincia di Isernia.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi scendono i posti letto occupati nei reparti ordinari (-131) e in terapia intensiva (-1). I decessi sono stati 95. I contagi registrati sono stati 29.875 su 269.971 tamponi per un tasso di positività dell’11,1%.