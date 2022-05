bollettino del 22-23.05.2022

IN OSPEDALE 1 DECESSO E 4 DIMISSIONI

I ricoverati Covid all’ospedale Cardarelli scendono a 16 (di cui 3 in Terapia Intensiva) perchè tra ieri e oggi in Malattie infettive ci sono stati un decesso e tre dimissioni. A non farcela un uomo di 72 anni di Agnone. Inoltre nell’Anziano Fragile c’è stata una dimissione, pertanto il numero dei degenti assistiti in questo reparto è sceso a 6 (7 invece in Malattie Infettive).

167 CONTAGI MA 857 GUARIGIONI

Gli attualmente positivi in regione da 4.953 (dato di sabato 21 maggio) scendono a 4.262 (con i referti di ieri e oggi). Rimane il capoluogo la città con l’incremento maggiore di nuovi casi ma anche qui gli stessi si sono stabilizzati su cifre basse (+38 nel bollettino odierno). Tantissimi, d’altra parte, i cittadini guariti: 105 in 48 ore. Numeri molto alti anche a Isernia (151). Segue Termoli con 53 negativizzazioni (e solo 9 nuovi casi diagnosticati).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 9.820 casi di positività per un tasso del 10.5% rispetto ai tamponi processati. I morti sono stati 80 (ieri erano scesi a 34) e per i ricoveri ordinari c’è stata una diminuzione di 12 unità. In 291 sono ricoverati nelle terapie intensive (oggi 15 ingressi).