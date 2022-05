21 maggio – Circa 150 casi al dì da tre giorni, positivi meno di 5mila in regione. Ricoveri calano a 21

Ieri in Molise 150 casi e 1.121 guarigioni oltre a 4 dimissioni ospedaliere

bollettino del 21.05.2022

1 RICOVERO MA 3 DIMISSIONI

Scende il numero dei ricoverati con Covid-19 al Cardarelli: sono complessivamente 21 i pazienti trattati di cui 11 in Malattie Infettive, 7 nel reparto anziani e 3 in Terapia Intensiva. Nelle ultime 24 ore c’è stato un nuovo ingresso in Anziano fragile (una persona di Venafro) ma altresì tre uscite. In particolare dal reparto Infettivi sono stati dimessi pazienti di Isernia e Lucito e dal reparto anziani è potuto tornare a casa un degente di Larino.

STABILE DA GIORNI IL NUMERO DI NUOVI CONTAGI

Da tre giorni a questa parte il numero di nuove diagnosi di positività non supera quota 160: 153 oggi, 150 ieri e 155 ieri l’altro. E da quattro giorni è abbondantemente sotto quota 200. Un segnale di come l’incidenza del virus stia scemando, sebbene siano diminuiti anche i tamponi eseguiti. Oggi le guarigioni sono un po’ meno dei nuovi casi (113 vs 153) pertanto si registra una lieve crescita nel numero degli attualmente positivi in regione. La cifra comunque da ieri si mantiene sotto le 5mila unità (oggi 4.953), mentre solo una settimana fa era di 8.455, non il doppio ma quasi.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 23.976 casi di contagio per un tasso di positività sceso al 10.3%. I decessi sono stati 91 (poco più di ieri quando erano stati 89) e i ricoveri sono scesi di 242 unità. Sono complessivamente 301 le persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali italiani