Ieri in Molise 155 contagi e 1208 guarigioni. In ospedale 6 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 20.05.2022

150 CASI E 1121 GUARIGIONI

Gli attualmente positivi in Molise sono meno di 5mila (4.913) e anche oggi c’è stato un numero elevato di guarigioni assieme a un numero ‘esiguo’ di nuovi casi: 1.121 il primo e 150 il secondo. Boom di negativizzazioni soprattutto a Isernia (367) ma la lista dei paesi di residenza di chi è guarito dall’infezione è davvero lunga.

4 DIMISSIONI DALL’OSPEDALE

Ieri +5 ma oggi -4: i ricoveri ospedalieri tornano ad essere meno di 25 (23 per l’esattezza). Nelle ultime 24 ore sono state dimesse due persone (di Campobasso e San Martino in Pensilis) dal reparto Anziano Fragile e altrettante (di Guglionesi e Pescolanciano) da Malattie Infettive.

Pertanto al momento i degenti assistiti in Infettive sono 13, 7 quelli ricoverati invece in Anziano Fragile mentre restano (da ieri) 3 quelli in Terapia Intensiva.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia i nuovi casi emersi sono 26.561 per un tasso di positività sceso all’11.4%. I decessi sono stati 89 (ieri 108) e si registra una ulteriore riduzione nel numero dei ricoveri ordinari (-208 rispetto a ieri) e nelle terapie intensive (-1).

IL MONITORAGGIO NAZIONALE, MOLISE CONSOLIDA LA DISCESA

Prosegue la discesa dell’incidenza settimanale nazionale – e altresì del Molise – che si attesta a 375 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 458 della precedente rilevazione. Nella nostra regione è invece a 482.2 (più alta della media) ma nelle precedenti settimane era a 621.8 (la scorsa) e addirittura a 757.4 (in quella prima ancora). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Covid curato dall’Iss.

Giù anche l’indice nazionale Rt che scende a 0.89 rispetto allo 0.96 della precedente rilevazione. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in discesa le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 3.1% (rilevazione al 19 maggio) rispetto al 3.4% di sette giorni fa (rilevazione al 12 maggio). Scendono anche i pazienti in Area non critica che si attestano al 10.9% (19 maggio) rispetto al 12.6% della scorsa settimana (12 maggio).

Per quanto riguarda i ricoveri, il Molise è ancora sopra la media nazionale: nelle terapie intensive il tasso è al 5.1% (ma con il terzo ricovero in Rianimazione di ieri è anche più alto) contro una media di due punti percentuali più bassa. Stesso discorso nei reparti ordinari che in Molise hanno un tasso di occupazione covid dell’11.4% contro una media italiana del 10.9%.

Ma il Molise, con questo nuovo monitoraggio, non è più la seconda regione d’Italia – dopo l’Abruzzo – con la più alta incidenza di contagio, come era stato nelle precedenti settimane. Dunque la discesa si consolida sempre più.