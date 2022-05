19 maggio – Drastico calo dei positivi con oltre 1200 guariti. Ma 6 ricoveri di cui uno in Rianimazione

Ieri in Molise 174 casi e 931 guarigioni. In ospedale un decesso, un ricovero e una dimissione

bollettino del 19.05.2022

BOOM DI GUARITI E I CONTAGI CONTINUANO A CALARE

Oltre 1200 guarigioni vengono riportate dal bollettino Covid odierno dell’Asrem. Di contro ci sono ‘solo’ 155 contagi (cifra ben più bassa di solo qualche giorno fa). Ergo, gli attualmente positivi calano ancora e sensibilmente: oggi sono 5.884 mentre solo ieri erano 6.935. Boom di guariti a Venafro (335), seguita da Pozzilli (93), Isernia (91), Portocannone (77), Termoli (76).

+5 IN OSPEDALE DI CUI 1 IN TERAPIA INTENSIVA

Purtroppo tra ieri e oggi ci sono stati 6 ricoveri Covid: 3 in Anziano Fragile, 2 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Di contro c’è stata solo la dimissione di un anziano di Campomarino. I nuovi pazienti invece arrivano da Baranello, Frosolone, Larino, Pesche, Termoli e Castel San Vincenzo.

Pertanto in ospedale i degenti covid salgono a 27: di questi 15 sono nel reparto di Malattie Infettive, 9 in quello per anziani e i restanti 3 sono in Rianimazione, dunque in condizioni più serie.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 30.310 casi di contagio per un tasso di positività del 12.2% e gli attualmente positivi sono scesi sotto quota 900 mila unità. I decessi sono stati 108 e i ricoveri sono scesi di 256 unità rispetto a ieri.