18 maggio – 930 guarigioni, meno di 7mila positivi in tutta la regione e i casi scendono

Ieri in Molise 223 contagi e 775 guarigioni. In ospedale 1 ricovero e 3 dimissioni

bollettino del 18.05.2022

931 GUARIGIONI E ‘SOLO’ 174 NUOVI CONTAGI

Situazione positivi in Molise in netto miglioramento: oggi le guarigioni dall’infezione sono oltre il quinto dei nuovi contagi, 931 le prime e 174 i secondi. Per effetto di ciò, il numero degli attualmente positivi scende nuovamente sotto le 7mila unità attestandosi sulla cifra di 6.935. Una settimana fa, l’11 maggio, erano 8.245 cioè 1.310 in più. Le nuove diagnosi scendono numericamente anche nel comune capoluogo e nei due principali centri della regione, Termoli e Isernia, ormai da giorni e oggi sono poche decine ciascuno. Quanto alle negativizzazioni, da registrare le 100 guarigioni di Termoli, seguite dalle 97 di Santa Croce di Magliano, dalle 78 di Ururi e dalle 77 di Portocannone.

IN OSPEDALE UN DECESSO, UN RICOVERO E UNA DIMISSIONE

Nei reparti Covid del Cardarelli si sono registrati nelle ultime 24 ore un decesso, un ingresso e una uscita. Il decesso riguarda una donna 91enne di Colletorto, morta nel reparto di Anziano Fragile. In Malattie Infettive invece è stata ricoverata una persona di Bojano ma nel contempo è stata dimessa una di Campobasso.

Pertanto al momento risultano 22 complessivamente i ricoverati Covid: 13 sono in Malattie Infettive, 7 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva.

I DATI NAZIONALI

Scendono ancora i posti letto occupati in terapia intensiva (-19) e nei reparti ordinari (-189) in Italia. Oggi ci sono stati 136 morti mentre i contagi registrati sono stati 30.408 su 264.273 tamponi per un tasso di positività dell’11,5%.