“Chi non sa leggere si trova un po’ nella condizione di chi non sa nuotare: non ha la possibilità di fare un’esperienza unica. Poiché nella vita quotidiana però chi non legge libri sembra cavarsela benissimo, verrebbe da pensare che l’incapacità di leggere abbia poco a che fare con la capacità di essere bravi cittadini, lavoratori competenti, persone rispettose ed empatiche. La realtà però è che chi non legge difficilmente troverà altrove quello che chi legge trova nei libri“.

Ecco il segreto della lettura spiegato dall‘Unione lettori italiani di Campobasso per presentare l’incontro con Piero Dorflores, giornalista e critico letterario nonchè autore di programmi Rai, ospite dell’appuntamento inaugurale della rassegna ‘Ti racconto un libro’ che prenderà il via oggi pomeriggio dalle 18.30 nella Sala della Costituzione di via Milano a Campobasso.

Anche quest’anno la rassegna, che festeggia i 20 anni di attività, sarà quasi itinerante: non solo al Circolo Sannitico, ma si svolgerà anche in altri luoghi come la Sala della Costituzione della Provincia, l’ex Gil e la sala Alphaville di via Muricchio. Spazio agli scrittori molisani anche in questa edizione 2022: il professore Pierpaolo Giannubilo, autore del libro ‘Incendio sul mare’ – secondo romanzo con Rizzoli – e reduce dal successo de ‘Il Risolutore’ (tra i dodici finalisti del Premio Strega) sarà ospite del secondo e atteso appuntamento della manifestazione in programma giovedì 26 maggio alle ore 18.30 nell’Auditorium della Gil di Campobasso. Con lui dialogherà la giornalista Valentina Fauzia.

Per accedere sarà necessario indossare la mascherina ffp2. A partire dalle 17.30 dello stesso giorno, sarà possibile ritirare il biglietto (gratuito) per partecipare all’evento che sarà limitato alla capienza massima della sala. É possibile ritirare fino a 4 biglietti per persona.

Terzo incontro con ‘Ti racconto un libro’ è con Paola Malanga, nuovo direttore artistico della Festa del Cinema di Roma e vice direttore di Rai Cinema. Appuntamento mercoledì 8 giugno alle ore 18.30 nella sala Cinema Alphaville di Campobasso con il suo ‘Il cinema di Truffaut’, un’opera rivolta non solo a chi sente la mancanza del grande regista francese, ma anche e soprattutto a chi non lo conosce.

Un bambino e sua madre sono i protagonisti del romanzo di Lorenzo Marone, scrittore napoletano autore di uno struggente romanzo corale, ‘Le madri non dormono mai’. Incontrerà il pubblico nella Sala della Costituzione il prossimo 9 giugno dalle 18.30. ‘Il tuffatore’ di Elena Stancanelli che racconta la parola dell’imprenditore Raul Gardini sarà al centro del quinto incontro della rassegna: si terrà il 22 giugno nella Sala della Costituzione (ore 18.30).

Impossibile inoltre non rivolgere uno sguardo alle vicende internazionali e al cuore dell’Europa: ‘Fronte Ucraina. Dentro la guerra che minaccia l’Europa’ è il titolo del libro dell’inviato del Corriere della Sera Francesco Battistini, ospite il 28 giugno nella Sala della Costituzione. “Viaggiando in lungo e in largo per tutta l’Ucraina, da Leopoli a Kharkiv, da Chernobyl a Odessa – spiegano dall’Uli – il giornalista per mesi ha raccontato un fronte che di ora in ora si scaldava. Fino all’esplosione del 24 febbraio. L’inizio dell’invasione. I raid, i rifugi sotto – terra, le sirene e le bombe a Kiev. L’Undici Settembre dell’Europa. E dunque: potevamo aspettarcelo? La risposta è sì. Perché questa guerra viene da crisi lontane, il crollo del Muro e la fine dell’Unione sovietica, e da quel che ne è derivato: l’espansione della Nato a Est, le ambizioni imperiali di Mosca, l’ansia di libertà d’una terra di con – fine e di dolori, da sempre spaccata in due”.

Marialuisa Bianchi, molisana d’origine, racconterà ‘La promessa di Ekaterina’ il prossimo 30 giugno sempre nella Sala della Costituzione.

Dopo la pausa estiva, ‘Ti racconto un libro’ riprenderà tra settembre e ottobre per due eventi con Diego De Silva e Fabio Bacà.

La rassegna sarà dedicata anche all’infanzia e ai bambini, “le vere vittime di questa pandemia che ci ha tolto spazi di socialità”, ha spiegato anche Brunella Santoli in occasione della presentazione della manifestazione. ‘Ti racconto un libro – Infanzia’ prenderà il via il 30 maggio con Cristiano Spinelli. L’uomo cervo, fate, folletti e altri esseri fantastici del Molise: di questi temi parlerà Stefania Spinelli in uno degli appuntamenti in programma in autunno. In quest’ultima parte dell’anno è in programma anche ‘L’appuntamento del signor Nessuno’, spettacolo di narrazione e musica dal vivo con Alfonso Cuccurullo (voce narrante), Vito Baroncini (lavagna luminosa), Federico Squassabia (musica). Sonia Maria Luce Possentini e Andrea Satta, cantante dei Têtes de Bois e fa il pediatra nella periferia romana, chiudono la rassegna dedicata ai più piccoli.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI TI RACCONTO UN LIBRO 2022