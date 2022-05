17 maggio – Scendono i positivi e i ricoveri, oggi 223 casi e 775 guariti

Il Bollettino_del 17 maggio 2022

I RICOVERATI SCENDONO A 23

Il bollettino odierno dell’azienda sanitaria regionale del Molise sull’emergenza coronavirus segnala una diminuzione delle persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso col Covid. Nello specifico hanno lasciato il reparto di anziano fragile tre pazienti: sono di Campobasso, San Giuliano del Sannio e Striano. In compenso una persona di Larino è entrata in malattie infettive e questo fa sì che al Cardarelli pazienti positivi siano 23: ce ne sono 2 in terapia intensiva, 13 malattie infettive e 8 nel reparto anziano fragile.

GUARITI TRIPLO DEI NUOVI POSITIVI

Scende notevolmente anche il numero delle persone attualmente positive al virus Sars-cov-2 grazie a 775 guarigioni che sono il triplo dei nuovi positivi. Oggi infatti sono stati riscontrati 223 contagi, di cui 192 da test antigenici e 31 da tamponi molecolari. Per questi ultimi, stando ai dati Asrem, il tasso di positività si attesta sul 4,1% sul totale di 752 tamponi refertati. Gli attualmente positivi scendono quindi a 7.693 in regione.

I DATI NAZIONALI

In Italia anche oggi scendono i posti letto occupati in terapia intensiva che fanno segnare una diminuzione di 16, e nei reparti ordinari, in calo di 166. Oggi si sono registrati 148 decessi e 44.489 nuovi contagi su 335.217 tamponi processati per un tasso di positività del 13,3%.