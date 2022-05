bollettino del 15-16.05.2022

UNA PERSONA ESCE DALLA RIANIMAZIONE: 25 IN TUTTO I PAZIENTI COVID

La buona notizia riportata nel bollettino di oggi, che si riferisce anche a ieri domenica, è che uno dei 3 pazienti della Terapia Intensiva Covid è stato dimesso da quel reparto per essere trasferito in quello di Malattie Infettive. Negli ultimi due giorni c’è stato un unico ricovero (un anziano di Chiauci). Inoltre ci sono state due dimissioni, una relativa a un paziente di Ferrazzano ricoverato in Anziano Fragile e una relativa a un degente del capoluogo che si trovava in Malattie Infettive.

La situazione, al netto anche di un trasferimento di reparto da Infettive ad Anziano Fragile, è la seguente: 12 persone sono assistite in Malattie Infettive, 11 in Anziano Fragile e appunto 2 in Terapia Intensiva. Il totale è di 25 degenti Covid.

Nessun decesso nelle ultime 48 ore.

SCENDONO I POSITIVI: 262 CONTAGI E 472 GUARITI IN 48 ORE

L’altra buona notizia è che gli attualmente positivi scendono ancora (di 210 unità rispetto a sabato) e che la curva dei contagi è a dir poco smorzata. Tra ieri e oggi l’Asrem (536 tamponi molecolari) e le farmacie (675 test antigenici) hanno rilevato 262 nuove diagnosi di positività (di cui 44 a Campobasso, 25 a Termoli e 24 a Isernia). Allo stesso tempo però ci sono state ben 472 guarigioni, tra cui 118 nel solo capoluogo. Pertanto il numero di attualmente positivi (sceso in Italia ieri l’altro finalmente sotto il milione) scende a 8.245.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 13.668 contagi per un tasso di positività, rispetto ai tamponi fatti, del 13%. I decessi sono stati 102 (ieri 62). Salgono, rispetto a ieri, i ricoveri: +99 nei reparti ordinari e +6 in terapie intensive.

OMICRON 2 STIMATA AL 100% IN MOLISE