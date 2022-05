1460 assunzioni a maggio: giù il manufatturiero, su le costruzioni. Oltre metà contratti a tempo determinato, e mancano i lavoratori

Nonostante l’indebolimento della crescita economica che è stato osservato nei primi tre mesi del 2022 e le prospettive che restano sempre più incerte per il secondo trimestre, soprattutto per la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica e delle materie prime, sono 444mila in tutta Italia le assunzioni in programma a maggio. Di queste 1460 riguardano il Molise, dove il settore che registra il calo maggiore è quello relativo al manifatturiero, mentre l’edilizia, cioè le costruzioni, quello che sembra andare meglio sotto il profilo del lavoro. Il settore dei servizi nella nostra regione mostra, secondo i dati del report di Camera di Commercio Molise, una crescita sostenuta sia rispetto ad aprile sia rispetto a un anno fa. In modo particolare questo fenomeno è visibile per quanto riguarda i servizi alle persone.

La filiera del turismo vede aumentare il numero delle entrate programmate del 50% rispetto a un mese fa, vista anche l’imminenza della stagione estiva. In Molise i contratti più diffusi, con oltre il 58% del totale, si confermano quelli a tempo determinato. Restano molto forti, e vengono confermate ancora una volta dalla Camera di Commercio, le difficoltà delle imprese molisane a reperire i profili professionali da inserire nelle aziende: più 7,7% rispetto a un anno fa, soprattutto per la mancanza di candidati. In generale, a livello territoriale, ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento sono le imprese delle regioni del Nord Est (sono difficili da reperire il 42,0% delle figure ricercate), seguite da quelle del Nord Ovest (41,1%), Centro (36,3%) e Sud e Isole (34,8%).

Ecco in dettaglio i vari punti del report Cciaa Molise

In Molise le assunzioni previste nel mese di maggio 2022 sono circa 1.460. Il calo maggiore, sulla scia della tendenza nazionale, si registra nel settore manifatturiero: -6,3% rispetto al mese precedente e -44,4% rispetto ad un anno fa. Al contrario aumentano le assunzioni programmate nelle costruzioni sia rispetto al mese precedente (+20,7%), sia rispetto a maggio di un anno (+2,9%).

Il macro-settore dei servizi, con 960 entrate totali programmate, mostra in Molise una crescita sostenuta sia rispetto al mese precedente (+26,3%) sia rispetto allo stesso periodo di un anno fa (+15,7%). La crescita maggiore è relativa ai servizi alle persone: 260 entrate programmate a maggio, +36,8% rispetto ad aprile, +61,1% rispetto a maggio di un anno fa. La filiera turistica, con l’approssimarsi della stagione estiva, vede aumentare il numero delle entrate programmate del 50% rispetto ad un mese fa, così come, rispetto allo stesso periodo, aumentano le entrate programmate del commercio (+21,4%) e dei servizi alle imprese (+7,4%).

I contratti a tempo determinato, con il 58% del totale delle entrate, si confermano per il Molise la tipologia contrattuale maggiormente proposta ai profili ricercati in regione. Seguono i contratti a tempo indeterminato (il 24% del totale), i contratti non alle dipendenze (8%), i contratti di somministrazione (5%), i contratti di apprendistato (2%) e le altre forme contrattuali alle dipendenze (2%) e i contratti di collaborazione (1%).

Perdura la difficoltà delle imprese molisane a reperire i profili ricercati: sono difficili da reperire il 42,1% delle figure professionali da inserire nelle aziende (7,7 punti percentuali in più rispetto a maggio 2021), soprattutto a causa della mancanza di candidati. La difficoltà di reperimento aumenta fino al 56,2% per gli operai specializzati nell’edilizia, fino al 59,8% per i conduttori di mezzi di trasporto, fino al 71,2% per gli operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori e addirittura fino al 77,8% per gli operatori della cura estetica.