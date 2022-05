Ieri in Molise 222 nuovi contagi e 270 guarigioni. Tre nuovi ricoveri (di cui uno in Terapia Intensiva) e un paziente dimesso.

bollettino 14 maggio 2022

UN DECESSO E DUE DIMISSIONI. IN OSPEDALE CALA IL NUMERO DEI PAZIENTI

Il bollettino covid diramato dall’Asrem oggi – 14 maggio – riporta purtroppo un nuovo decesso: si tratta di una signora di 91 anni originaria di Larino che non ce l’ha fatta e si è spenta nel reparto ‘Anziano Fragile’ dell’ospedale Cardarelli nel quale era ricoverata. C’è una buona notizia invece per due pazienti che oggi hanno lasciato l’ospedale: si tratta di una persona di Campolieto ricoverata sempre in ‘Anziano Fragile’ e di un degente assistito in Malattie Infettive. Il numero dei pazienti covid ricoverati nell’ospedale di Campobasso è attualmente 26: tre in Terapia Intensiva, 10 in Anziano Fragile e 13 in Malattie Infettive.

SU 1270 TAMPONI 230 CASI. 26 GUARIGIONI

Il numero dei molisani contagiati si attesta a quota 8.455 per effetto delle 230 infezioni accertate sui 1270 tamponi eseguiti (515 molecolari e 755 antigenici). Il numero più alto di nuove positività è stato accertato a Campobasso (35). Solo 26 persone si sono invece negativizzate, di queste 9 sempre nel capoluogo di regione.

I DATI NAZIONALI

In Italia, su 263.747 tamponi processati nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 36.042 nuovi contagi secondo i dati del Ministero della Salute. Tasso di positività al 13,7%. Sono 91 invece i decessi (-24 rispetto a ieri). Sono 340 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (- 1 rispetto a ieri) e i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.650 (- 257 rispetto a ieri).