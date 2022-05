13 maggio – Incidenza in calo ma ricoveri ancora sopra la media: oggi +1 in Terapia Intensiva

Ieri in Molise 320 contagi e 264 guarigioni. In Malattie Infettive un decesso e una dimissione

bollettino del 13.05.2022

222 CASI E 270 GUARITI

Scendono gli attualmente positivi perchè per 222 nuove diagnosi oggi si segnalano 270 guarigioni. Ancora Campobasso la città con il numero assoluto maggiore di nuovi casi (+42). Il numero di negativizzazioni più alto oggi è a Termoli (70) seguita dal capoluogo (57).

OGGI 3 RICOVERI (1 IN RIANIMAZIONE) E 1 DIMISSIONE

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 nuovi ingressi in ospedale e di contro una dimissione. Dei nuovi ricoveri uno è avvenuto in Terapia Intensiva, e riguarda una persona di Isernia. Gli altri invece sono uno in Anziano Fragile, dove è stato portato un paziente di Rocchetta a Volturno, e uno in Malattie Infettive dove è entrato una persona di Guglionesi. Dimesso un paziente anziano di Campobasso.

Pertanto al momento ci sono 29 pazienti ricoverati: 14 in Infettive, 12 in Anziano Fragile e 3 in Rianimazione.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE. MOLISE SEMPRE 2° PER INCIDENZA MA DATI IN CALO

Il Molise resta la seconda regione, dopo l’Abruzzo e come nelle precedenti settimane, con la maggiore incidenza di casi di Sars-Cov-2 ogni 100mila abitanti. Ma la discesa è netta. Quanto alle ospedalizzazioni, il tasso di occupazione e nei reparti di area medica e in quelli di terapia intensiva resta superiore alla media nazionale.

Sono i dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute che, per l’Italia, dicono questo: continua il calo dell’incidenza settimanale che si attesta a 458 casi per 100mila abitanti rispetto ai 559 della precedente rilevazione. Stabile l’indice Rt a 0.96. In discesa l’occupazione dei letti nelle terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 3.4% (rilevazione al 12 maggio) rispetto al 3.7% (rilevazione al 5 maggio) di sette giorni fa. Scendono anche i pazienti in Area non critica che si attestano al 12.6% rispetto al 14.5% della scorsa settimana.

In Molise l’incidenza calcolata nel periodo 6-12 maggio è 621.6, più alta appunto della media nazionale (458) ma in calo sia rispetto al precedente report (757.4) che a quello prima ancora (949.6). L’occupazione dei posti letto nei reparti covid ordinari calcolata al 12 maggio risulta essere 15.3% (media nazionale al 12.6%) e quella nei reparti di rianimazione è al 5.1% (media italiana al 3.4%).

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 38.507 casi per un tasso di positività del 14.5%. 115 i morti e in calo i ricoveri: -251 quelli nei reparti ordinari e però +7 quelli nelle terapie intensive.