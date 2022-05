12 maggio – 320 casi, in ospedale un anziano deceduto e una dimissione

Ieri in Molise 283 contagi e 763 guarigioni In Malattie infettive 2 ricoveri e 2 dimissioni

bollettino del 12.05.2022

MUORE UN 85ENNE IN INFETTIVE. NESSUN RICOVERO MA 1 DIMISSIONE

Non ce l’ha fatta un uomo di 85 anni di Monteroduni ricoverato in Malattie Infettive. Dopo 7 giorni senza decessi, ecco una nuova vittima con il Covid-19.

Non ci sono stati fortunatamente nuovi ingressi in ospedale. C’è stata anzi una dimissione dal reparto di Malattie infettive (paziente di Campobasso) pertanto i ricoverati Covid al Cardarelli scendono a 27: 13 sono in Infettive, 12 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva.

340 CONTAGI E 264 GUARIGIONI

Salgono lievemente gli attualmente positivi (oggi arrivati a 8.300) perchè il bollettino odierno dà conto di 340 nuovi casi di infezione e contestualmente di 264 guarigioni. Nuovi contagi soprattutto a Campobasso (41), Venafro (24), Ururi (21), Termoli e Isernia (19 ciascuno). Boom di guariti anche oggi nel capoluogo (165).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 39.317 casi di contagio per un tasso di positività del 14.6%. I morti sono stati 130 (ieri 115) e diventano quasi 165mila le vittime italiane della pandemia dacchè è iniziata. I ricoveri calano, rispetto a ieri, di 254 unità.