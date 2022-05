11 maggio – Prosegue il calo dei positivi: anche oggi guariti quasi il triplo dei nuovi contagi

Ieri in Molise 302 contagi e 917 guarigioni. 3 ricoveri in ospedale

bollettino_11.05.2022

283 CONTAGI E 763 GUARITI

Gli attualmente positivi in Molise scendono a 8.245 unità e per il secondo giorno consecutivo le guarigioni sono circa il triplo dei nuovi contagi. In particolare le prime sono state 763 (ieri 917) e i secondi 283 (ieri 302). Il numero maggiore di nuovi casi si è registrato a Campobasso (46) e a seguire a Ururi (27) e Isernia (26). Grande numero di negativizzazioni nel capoluogo (che ha il numero maggiore di casi positivi da tempo): sono state 367 nelle ultime 24 ore.

STABILI I RICOVERI, 2 INGRESSI E 2 USCITE

Anche oggi in Molise non si registrano decessi e, per quanto riguarda i ricoveri, la situazione ospedaliera è stabile con 29 degenti Covid al Cardarelli. Il bollettino Asrem di oggi 11 maggio riporta però 2 ingressi in Malattie Infettive e 2 dimissioni dallo stesso reparto. Situazione dunque invariata: in Malattie Infettive ci sono 15 pazienti assistiti mentre in Anziano Fragile ce ne sono 12 e solo 2 sono in Terapia Intensiva.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 42.249 casi di contagio, per un tasso di positività del 14.3%. 115 le vittime delle ultime 24 ore (ieri 158) mentre continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere. Rispetto a ieri ci sono 167 posti letto occupati in meno.