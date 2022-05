Sabato 30 aprile in Molise c’erano stati 399 contagi e 80 guarigioni. In ospedale 2 ricoveri, 1 dimissione e un trasferimento da Infettive alla Rianimazione

TRE PERSONE LASCIANO L’OSPEDALE, 2 RICOVERI IN INFETTIVE

Il mese di maggio inizia con un piccolo segnale di fiducia: il lieve calo dei ricoveri all’ospedale Cardarelli. Oggi (2 maggio), stando al bollettino diramato dall’Asrem, tre persone sono tornate a casa dopo essere state curate nel reparto di Malattie Infettive. Stanno meglio i tre degenti: uno di Oratino, uno di Roccamandolfi e l’ultimo di Venafro. Nello stesso reparto si registrano al contempo anche due nuovi ingressi: si tratta di un paziente di Campobasso e uno di Pescolanciano. Sono 39 i degenti covid al Cardarelli (uno in meno rispetto al bollettino del 30 aprile): un paziente di trova in Terapia Intensiva, mentre 26 degenti sono in Malattie Infettive e 12 in Anziano Fragile.

bollettino 1 e 2 maggio

+432 NUOVI CONTAGI, 509 GUARITI

Il numero delle persone che si sono negativizzate supera oggi le nuove infezioni: 509 guariti a fronte di 432 positivi accertati sulla base dei 1899 tamponi refertati nelle ultime 24 ore, di cui 633 molecolari e 1266 antigenici. 90 positivi si rilevano oggi a Campobasso, la città in cui è stato accertato il numero più alto di contagi, seguita da Termoli (45). I casi attualmente positivi sono 8.910. Invece il maggior numero di guarigioni si registrano, oltre che nel capoluogo molisano (77), a Termoli (76), Bojano (55), Isernia (34) e (Baranello (29).

IL CONFRONTO MENSILE APRILE-MARZO

In Molise ci sono stati più casi di infezione nei 30 giorni di aprile che nei 31 di marzo: 10.985 (ovvero circa 366 al dì) nel mese appena concluso e 10.095 (poco più di 325 al giorno) nel mese precedente. Non solo: ad aprile ci sono stati anche più ricoveri e solo 3 dimissioni in più. Nel dettaglio, a marzo ci sono state 60 ospedalizzazioni con 4 trasferimenti in Terapia Intensiva mentre ad aprile le prime sono state complessivamente 69 e i trasferimenti in Rianimazione 3. Le dimissioni, si diceva, sono state 33 a marzo e 36 nel mese successivo. Nell’ultimo mese però è aumentato il numero di guarigioni: 9.580 (circa 319 al dì) contro le 8.983 (circa 290 al giorno) di marzo.

Purtroppo ad aprile è stato maggiore anche il numero di decessi, sebbene di poco: 25 vs 22 del mese precedente (tutti nell’ospedale Covid).

I DATI NAZIONALI – Oggi si registrano 18.896 casi in Italia sui 122.444 tamponi totali (molecolari e antigenici) processati. Il tasso di positività è al 15,4%. Le vittime sono 124, mentre nei reparti Covid ordinari sono state ricoverate altre 56 persone (in totale sono 9.794), due in più nelle terapie intensive (complessivamente sono 368) nel saldo tra entrate e uscite.