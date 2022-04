La strada verso la rivitalizzazione e il ripopolamento del Molise è ancora lunga ma alcuni dei progetti messi in cantiere dai piccoli comuni, come per esempio quello di Limosano, stanno offrendo risultati promettenti: è stata venduta la prima casa del borgo “a prezzo simbolico”.

L’immobile è stato acquistato “a prezzo simbolico” da una giovane coppia di sposi, Lucas e Beatriz. Sposati sette mesi fa, vivono momentaneamente a Terni ma – terminati i lavori di ristrutturazione della casa che hanno regolarmente acquistato a Limosano – si trasferiranno in Molise “perché qui vogliamo mettere su famiglia” ha riferito Lucas dopo la firma dell’atto di compravendita stipulato davanti al notaio Eliodoro Giordano di Campobasso.

Lucas e Beatriz, la prima coppia di residenti nel “Borgo che rinasce” di Limosano. La prima coppia che potrebbe aprire la strada a tanti altri come loro pronti a venire nella nostra terra dove “si respira aria buona, ci sono brave persone e si vive ancora con semplicità”.

Nel Comune guidato dal primo cittadino Angela Amoroso ci sono ancora 22 immobili messi in vendita a prezzo simbolico “ma ci sono anche numerose prenotazioni di persone che vogliono vedere le case – ha spiegato la sindaca – e poi eventualmente decidere se investire nella ristrutturazione e quindi nella scelta di far parte della nostra comunità. Alcuni verranno nei prossimi giorni dal Portogallo”.

L’obiettivo è che coloro che risiedono in altri centri urbani, magari particolarmente popolosi, possano acquistare o restaurare un immobile trasferendovi la residenza, con l’intento di perseguire l’obiettivo di favorire l’adesione di nuovi cittadini, magari anche giovani che qui in Molise vorrebbero mettere su famiglia perché il fenomeno dello spopolamento diventa ogni anno più preoccupante e a rischiare non sono soltanto i piccoli paesi ma ormai anche città come Campobasso, Termoli, Isernia.

Iniziative come quelle del comune di Limosano sono guidate dunque da uno spirito profondo, che punta a dare nuova linfa ai borghi ormai deserti ma che tuttavia sono in grado di offrire qualità della vita migliore. Un aspetto importante del bando riguarda il recupero delle abitazioni attraverso l’uso di soluzioni architettoniche e paesaggistiche che rispettino naturalmente il contesto in cui insistono.