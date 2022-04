C’è anche Michele Lauriola, produttore originario della provincia di Foggia (di Monte Sant’Angelo per la precisione) ma da anni residente in Molise, tra i sei nuovi ambasciatori nominati dal Centro di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana (Cervim). L’organismo internazionale, che ha sede in Valle d’Aosta e che opera dal 1987, anche quest’anno ha inteso premiare tutti coloro che si impegnano nella cosiddetta ‘viticoltura eroica‘, ossia per i produttori che si impegnano per quella viticoltura che presenta difficoltà strutturali permanenti quali: altitudine, pendenza del terreno, terrazzamenti e piccole isole. Una realtà che si vuole promuovere e salvaguardare attraverso gli ambasciatori.

I riconoscimenti sono stati assegnati nel corso della 54esima edizione del ‘Vinitaly’, la rassegna internazionale che si è appena conclusa. I nuovi ambasciatori sono stati presentati nello spazio istituzionale della Regione Sicilia.

Tra loro Michele Lauriola, economista ed agronomo, ex responsabile amministrativo di un Centro di Ricerca e Innovazione agroalimentare in Molise, studioso dei mercati agroalimentari nazionali ed internazionali, attualmente è funzionario presso l’Università degli Studi del Molise. Lauriola ha nutrito fin dalla giovane età interesse per la viticoltura eroica praticata a livello hobbistico nel piccolo vigneto di famiglia terrazzato allora presente a Monte Sant’Angelo. Una passione che nel tempo, con determinazione e lungimiranza, si è trasformata in Molise in una professione.

Insieme a lui gli italiani Giovanni Giardina enologo di Canicattì (AG) già vice presidente dell’O.N.AV e già Componente del Comitato Nazionale Vini DOP – IGP e della Commissione di degustazione d’Appello dei vini DOCG e DOC presso il Ministero delle Politiche Agricole, attuale Presidente della Commissione DOC Sicilia 5 e di altre cariche legate al mondo vitivinicolo; Roberto Cipresso winemaker di fama internazionale originario di Bassano del Grappa (TV), Alessandra Dinato export manager e wine consultant veneta; Manuel Angel Capote Perez enologo spagnolo e Erik Klein manager slovacco e Italian Wine Ambassador.

“La nostra – spiega il Presidente CERVIM, Stefano Celi come riportato da Ansa – è una viticoltura che assume una rilevante importanza per i molti aspetti che tutela e preserva, sia materiali che immateriali: dal paesaggio antropico alle tradizioni, dalla biodiversità viticola alle tecniche di coltivazione affinate nel tempo, capaci di rendere accessibili e produttive zone impervie e che oggi rappresentano un patrimonio, anche paesaggistico, di inestimabile valore. Riteniamo che la valorizzazione di questo straordinario patrimonio possa essere veicolata anche da chi ricopre un ruolo nella società civile in Italia e nel mondo”.

(foto Cervim)