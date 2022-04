Villa Flora, lavori in corso sul marciapiede disastrato

Lavori in corso a Villetta Flora per risistemare la pavimentazione sconnessa che rischia di far inciampare i pedoni, molti dei quali anziani in attesa degli autobus alla fermata dei pullman.

Primonumero ne aveva parlato un paio di giorni fa raccogliendo le lamentele di chi spesso si trova a passare a piedi in quello che è il principale punto di arrivo e partenza dei bus di città.

Stamattina hanno fatto la loro comparsa le transenne nel punto in cui i mattoni sono più rialzati e c’erano degli operai a ispezionare l’intero marciapiede.

Una buona notizia dopo le segnalazioni e i racconti di qualche caduta provocata proprio dallo stato disastrato della pavimentazione