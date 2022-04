Videosorveglianza, finanziati i progetti di 10 Comuni della provincia di Isernia

Dieci Comuni della provincia di Isernia riceveranno il finanziamento per realizzare impianti di videosorveglianza nei centri abitati. Si tratta di Sant’Agapito, Castelpetroso, Castelverrino, Castel San Vincenzo, Cantalupo nel Sannio, Frosolone, Roccasicura, Poggio Sannita, Belmonte del Sannio, Acquaviva d’Isernia: sono questi i centri inseriti nella graduatoria definitiva approvata dal Ministero dell’Interno.

Si è conclusa l’istruttoria della Commissione ministeriale che ha tenuto conto di diversi parametri tra cui la popolazione e l’indice di delittuosità. Quindi, il via libera al finanziamento con il decreto dello scorso 8 aprile sulla base delle istanze presentate nel 2021 nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana.

Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416.

Per la provincia di Isernia hanno aderito al bando 32 Comuni, le cui proposte progettuali sono state approvate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella riunione del 23 dicembre 2021. Lo rende noto la Prefettura di Isernia che commenta: “Il riconoscimento del finanziamento statale per i suddetti Comuni rappresenta un importante risultato per la collettività, in considerazione dell’imprescindibile strumento rappresentato dai sistemi di videosorveglianza, sia in chiave deterrente, sia per fornire un efficace supporto alle Forze dell’Ordine, grazie anche al potenziale collegamento con le centrali operative”.