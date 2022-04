La chiesa di Santa Maria della Croce con il Calvario, la statua del Cristo Morto e della Madonna addolorata. Il silenzio e la commozione, il tragitto nel centro storico e tra le strade del borgo murattiano: i campobassani – e non solo – si ‘riappropriano’ del Venerdì Santo dopo due anni di pandemia. In questa edizione 2022 la processione con il coro diretto dal maestro Antonio Colasurdo tornerà fra le strade con tutta l’emozione vissuta in questi giorni per prepararsi al corteo funebre, una delle cerimonie più toccanti della città. I cantori saranno 360. La metà se si fa un raffronto con i tempi pre-Covid, in realtà è un buon numero se si considerano le limitazioni in atto: ai cantori è richiesto il green pass rafforzato e dovranno intonare con la mascherina il Teco Vorrei, l’emozionante canto scritto nel 1890 da Michele De Nigris sul testo di Metastasio. Tutto secondo le disposizioni stabilite in Prefettura per rispettare la normativa anti-Covid.

Oggi, vigilia del Venerdì Santo e giorno dedicato ai riti che ricordano l’ultima cena di Gesù, il Comune di Campobasso ha reso note le novità relative alla viabilità cittadina. Questo il percorso della processione, che inizierà dalle 18 e si snoderà in queste strade: Via Santa Maria della Croce, Via Marconi, Via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, Via Ziccardi, Salita San Paolo, Salita Santa Maria Maggiore, Via Chiarizia, Via Cannavina, Via Ferrari, Piazza Battisti, Via Mazzini, Via Umberto I, Piazza Cuoco, Via Cavour, Corso Bucci, Piazza D’Ovidio, Piazza V. Emanuele II, Viale Elena, Via Scatolone, Piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Pepe, Via Marconi, Via Santa Maria della Croce.

Ecco le vie del capoluogo che saranno chiuse al traffico dalle 14. Secondo l’ordinanza del comandante della Polizia municipale, Luigi Greco, dalle 14 sarà vietata la sosta in via Marconi, via Sant’Antonio Abate, largo San Leonardo, via Ziccardi, salita San Paolo, via Cannavina, via Ferrari, Piazza Battisti, via Mazzini, via Umberto I, Piazza Cuoco, via Cavour, Corso Bucci, Piazza d’Ovidio, Piazza Vittorio Emanuele, viale Elena, via Scatolone, Piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Pepe. Sarà vietata la sosta anche sul tratto di strada che collega Piazza della Repubblica a Piazza della Vittoria e che fiancheggia l’Asrem. Dalle 17 invece sarà vietato il transito sulle strade interessate dalla processione.

Qui il dettaglio sulla viabilità

Dal Comune di Campobasso l’invito dell’assessore alla mobilità Simone Cretella ad evitare l’utilizzo dell’auto per evitare il caos e il traffico: “Come oramai consuetudine, in occasione dei grandi eventi che prevedono la chiusura del traffico, auspichiamo la massima collaborazione con il personale della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato che saranno impiegate sul territorio, affinché possano evitarsi situazioni di criticità legate alla circolazione. L’invito è quello di spostarsi esclusivamente a piedi, oppure utilizzare i mezzi pubblici, e comunque evitare di avvicinarsi alle zone centrali dove il traffico, ed ancor più la sosta, sarà inibita per buona parte della giornata”.

Per tutti gli spostamenti in ingresso verso il centro città e in uscita, il consiglio è quello di utilizzare le tangenziali.