Retromarcia sulla chiusura dell’hub vaccinale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso: “A partire dal 2 maggio (dalle ore 9 alle ore 14, dal lunedì al sabato) – queste le parole del dg Asrem, Oreste Florenzano – la campagna di vaccinazione prosegue presso il centro vaccinale dell’ospedale Cardarelli. Con pari decorrenza – conclude il numero uno dell’azienda sanitaria molisana – non sarà più attivo il centro di Selvapiana”.

Cosa è successo?

Il 1 aprile (e non era certo uno scherzo) proprio Florenzano, tirando le somme con la fine dello stato di emergenza, aveva rimodulato gli hub vaccinali: uno nel capoluogo (alla Cittadella dell’economia di Selvapiana), uno a Termoli (nella tenda della Croce Rossa) e uno a Isernia (Auditorium). Non una parola, almeno in quella occasione, sulla imminente conclusione della convenzione stipulata più di un anno fa tra Asrem e Comune di Campobasso (proprietaria della Cittadella, ndr).

“Convenzione che – lo ricorda proprio il dg – è giunta a scadenza oggi, 30 aprile, senza essere rinnovata”.

Nessuna sorpresa, insomma. Sarebbe la scadenza della convenzione l’unica ragione del dietrofront sull’annunciata chiusura del polo vaccinale al Cardarelli di Campobasso, che ora invece torna in funzione.

Il mancato rinnovo dell’accordo non va ricercato in ragioni di natura economica che avrebbero potuto giustificarlo. A differenza dell’Università del Molise, che per quattro mesi di cessione del suo palaunimol ha chiesto all’Asrem (e dunque alla Regione Molise) 160 mila euro – il Comune di Campobasso con questa operazione non ci ha guadagnato un bel nulla.

Lo conferma proprio il sindaco Roberto Gravina: “Abbiamo collaborato con l’Asrem perché sentiamo di dover far parte, attivamente, dell’organizzazione della medicina territoriale. I locali sono stati concessi gratuitamente e pagheremo anche le utenze, mentre a carico dell’azienda sanitaria c’è stata la manutenzione degli impianti di areazione e l’installazione dei lavandini”.

Un bel risparmio per l’Asrem che per oltre un anno ha usufruito della Cittadella e che da lunedì torna nella disponibilità del Municipio.

Ma per farci cosa? E’ ancora Gravina a dirlo: “Stiamo ragionando sulla possibilità di utilizzare quegli spazi a scopi didattici”

Una nuova scuola? Non esattamente: “Vorremmo portare lì il Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti)” che – ma questo lo ricordiamo noi – si trova in via delle Frasche, dove c’era l’ex Geometri e ancora prima l’ex ente Antitetracomatoso. E di chi è quella struttura? Dell’Asrem che ha l’intenzione di volersela riprendere, mettendo in difficoltà il Comune che ora sposterà la scuola per adulti a Selvapiana, come ha appena confermato Gravina.