Un Lupo ‘resistente’ a protezione della città: il murale di Claudia Romagnoli

Un lupo e un castello uniti contro ogni forma di fascismo e a protezione della città. Eccola l’ultima opera di street art realizzata da Claudia Romagnoli, in arte Croma. Un murale molto bello e apprezzato realizzato lo scorso 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, nel Parco San Pietro dove sono stati disegnati altri ‘muri’.

“Un lupo resistente abbraccia e difende la sua città, attorcigliandosi al Monforte” spiega l’artista descrivendo il suo lavoro. “Il castello “sui Monti” (al plurale, come si dice qui) proprio sopra Campobasso. Un mio pezzo di una murata collettiva al parco San Pietro durante un 25 aprile comunitario, liberato e partecipato”.

Il Castello Monforte simbolo principe del capoluogo. Il Lupo immagine storica della squadra di calcio rossoblù. Un connubio perfetto, che si sposa con i valori della Resistenza.

Il murale rientra negli eventi organizzati per commemorare la Festa della Liberazione dal nazifascismo. Associazioni unite contro tutte le guerre, contro i nazionalismi, i fascismi, i razzismi, da Casa del Popolo a Malatesta Associati a Fermenti Vivi.

Una giornata che ha visto il Parco di San Pietro di via Puglia (accanto alla chiesa, ndr) come approdo dopo una biciclettata partita dall’associazione Malatesta per raggiungere via Martiri della Resistenza e arrivare appunto al parco. “Una giornata conviviale, ricca di interventi sulla Resistenza, contro la guerre” come ha sottolineato Italo Di Sabato.