Saranno gli studenti dell’ex ‘Geometri’ di Campobasso ad occuparsi dello studio di fattibilità del cimitero per animali d’affezione che sarà realizzato in un’area dismessa del camposanto nella frazione di Santo Stefano. L’iter, rimasto fermo per anni, è ripartito lo scorso gennaio su impulso del consigliere comunale Alberto Tramontano (Lega) e in seguito alle decisioni assunte nella commissione Urbanistica che ha affidato all’amministrazione il compito di redigere l’apposito regolamento, cornice giuridica fondamentale nell’elaborazione del progetto.

La convenzione per affidare il progetto è stata firmata questa mattina (22 aprile) all’istituto Pilla di via Veneto tra il sindaco Roberto Gravina e la dirigente scolastica Anna Ciampa. Erano presenti anche il presidente della stessa Commissione Urbanistica del Comune Pio Bartolomeo e il professore Giovanni Testa.

L’intesa coinvolge gli studenti delle ultime classi dell’indirizzo Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio (come ora è definito l’ex istituto tecnico statale per geometri ‘G. Pittarelli’) che si occuperanno dello “studio del cimitero per animali di affezione finalizzato alla redazione di un progetto di fattibilità (o un altro elaborato progettuale in forma più evoluta) che verrà poi ceduto gratuitamente all’amministrazione“, riferiscono da Palazzo San Giorgio che sta accelerando per dare alla città e a tutto il Molise un luogo in cui è possibile seppellire il proprio animale da compagnia. Questo è motivo di ulteriore sofferenza per chi possiede un gatto o un cane. La nostra regione è priva di strutture di questo tipo, anche se da qualche anno (dal 2008) l’ex Giunta Iorio ha legiferato in tal senso stabilendo i requisiti per realizzare cimiteri per animali d’affezione.

Nel solco di questa legge l’amministrazione comunale ha deciso di dare ai ventidue studenti del ‘Pilla’ la possibilità di svolgere gratuitamente e nel Settore Tecnico Urbanistico un apposito percorso formativo. Lo stage, che impegnerà gli studenti dal prossimo settembre fino a giugno 2023, consentirà loro di elaborare il progetto che verrà realizzato senza alcun esborso economico da parte del Municipio. Lo stesso progetto resterà nella disponibilità totale del Comune che potrà usarla secondo i propri bisogni.

“Il valore della collaborazione istituzionale che già in altri casi con l’Istituto “L. Pilla” si è andata costruendo – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – permette una promozione delle professionalità che la scuola così bene è impegnata a coltivare, creando, allo stesso tempo, con l’Amministrazione comunale una filiera formativa ed educativa in grado di incidere sulla vita della nostra comunità attraverso una partecipazione attiva e mirata dei suoi giovani studenti.”

Anche la dirigente scolastica Anna Ciampa ha sottolineato l’importanza della convenzione: “Per noi ogni occasione che ci viene data, grazie all’attenzione degli enti locali e grazie alla sensibilità del Comune di Campobasso, per raccontare e mostrare le capacità dei nostri studenti e del nostro intero personale docente, diventa uno strumento utile per rinsaldare il rapporto con il territorio nel quale operiamo e anche per offrire un percorso formativo sempre più qualificato ai nostri ragazzi.”