Ucraina, giunti a destinazione i beni raccolti dal comitato civico termolese

La Direzione del Comitato Civico Termolese INSIEME PER L’UCRAINA comunica che il materiale raccolto nelle scorse settimane, e consegnato personalmente presso il Centro logistico di Przemysl in Polonia, è giunto finalmente a destinazione in territorio.

L’Associazione umanitaria che gestisce i beni di prima necessità ha provveduto all’opportuna distribuzione del materiale, privilegiando le famiglie più bisognose. Il carico che da Termoli viene ora distribuito nei centri cittadini e nei villaggi dell’Ucraina contiene soprattutto materiale sanitario, medicinali e viveri nonché coperte e vestiario.

A tal riguardo – come è giusto e doveroso fare – la Direzione del Comitato ringrazia tutti coloro che si sono prestati per la buona riuscita di questa prima missione umanitaria.

In particolare si ringrazia il Team logistico che con coraggio e spirito di abnegazione ha affrontato un viaggio per certi versi complesso e complicato. E dunque, Piero Tomarelli, Giancarlo Mancini, Riccardo Traversa, Nicola Romani, Tiziana Tomarelli e Vera Kapshiy.

Non può mancare la riconoscenza per la disponibilità e la sensibilità mostrata dalla dott.ssa Ilaria Di Gioia di Termoli che – oltre a contribuire fattivamente alle donazioni – ha messo a disposizione strutture immobiliari e locali privati che hanno permesso al Comitato la raccolta e il deposito dei beni stessi.

Un grazie infinito va alle persone che animano ogni giorno le attività del Comitato, ovvero: Liberato Russo, Dario Porzio, Annalisa Principi, Chiara Martino, Andrea Emiliozzi, Antonio Albanese, Massimo Sarcinelli, Cinzia Di Pietro, Giulia Selvaggio, Antonio Martino, DJ Bubu, Ada Berardis, Antonio D’Ortona, Alvio Viotti, Maria Rosaria Traversa, Fiorella Alessio, Silvano Salerno, Pietro Campagna, Emma Sarcinelli.

Tra le Aziende che hanno mostrato una sensibilità particolare nel sostenere l’iniziativa, si ringrazia in modo particolare: CASARTIGIANI MOLISE, FLYBOARD MOLISE A.S.D., la FARMACIA CENTRALE del Dr. Roberto Cappella, l’azienda sanitaria ORTHOBUST FIORILLI di Antonio Fiorilli e Tecla Di Fonso, il CPV DI CAMPOMARINO nella persona della Sig.ra Teresa D’UVA, FABILANDIA di Abbadessa Simona & Francesca, scuola d’infanzia di Termoli. E ancora il CENTRO COMMERCIALE LO SCRIGNO di Termoli, i SUPERMERCATI GRAN RISPARMIO di Termoli di Fabrizio Caputo e Antonietta Centoducati, la PISCINA COMUNALE di TERMOLI, la SOCIETA SPORTIVA H2O SPORT e i relativi istruttori, la PISCINA COMUNALE di VASTO, la MONCLUB, l’AGENZIA INTERINALE ADECCO, la PRESTITER, l’EUROCLUB 92 PERFORMALCE ADDITIVES, l’ITALICA CENTRO SERVIZI, la SOCIETA SPORTIVA GOLF CLUB di Termoli.

Un ultimo ringraziamento va anche ad alcune famiglie di Termoli per specifiche iniziative di spessore, ovvero le famiglie Torosantucci, Marra, Cocchia, Mancini, Impalà, Desiderio, Travaglini, Mazzocchetti, Moscarto, Castaldi, Napolitano, Ruggiero, Pallotta, Ialenti, Recchi, Ragni, Di Tomasso, Russo, La Porta, Delle Donne, Orlando, Sarno, Aprile, Palladino, Terpolilli, D’Ippolito, Casolino, Dzerwa, Ciccotosto, Patroni, De Tomo, Rotonno, D’Agruma, Storto, Pilla, Atorino, Gallo, Granitto, Tucci.

Con l’occasione la Direzione del Comitato comunica che a breve ci saranno aggiornamenti sulle prossime ed imminenti iniziative.